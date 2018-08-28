市建行推出线上“回国退税”服务

晨报记者 刘志飞

近日，建行上海市分行正式宣布推出线上“回国退税”服务，为市民出境旅游购物提供了更省心、更省时的解决方案。该服务的推出，让市民不仅能在银行换外币，还可以办理签证和退税，出境的金融需求都可以一一满足。

据记者调查了解，建行“回国退税”服务是建设银行携手银联国际及退税境内合作代理机构，为在全球27个国家及地区的旅游购物的市民，提供的创新退税服务。建行银联卡持卡人在退税定点商店购物，并在所持有的退税单据获得海关盖章后，就可以带回国内申请退税，有效避免机场现金退税的漫长排队时间及货币兑换麻烦。根据建行介绍，近几年建行上海市分行在构建普惠体系，推动金融科技创新方面做了很大的努力，相继推出了“签证代传递”、“在线外币预约”等覆盖出境全周期的金融服务，并搭建平台，将“外币兑换”、“信用卡”等传统产品转化到微信移动端，不断优化市民线上使用体验，达到客户“扫码即办理”、“一站即通达”的服务效果。现在市民走进建行或登录建行微信公众号，即可获得出境金融全攻略，包括：在线获取出国签证资讯、下载签证申请表格，在线申请办理合适的信用卡，在线预约全市361家网点的建行外币兑换及外币提取，27个热门国家及地区的回国退税服务等。

2017年，中国出境旅游市场的人次已突破1.3亿。市场专家预测，未来五年出境游市场还会有5%作左右的复合增长，而且选择自由行的客户占比也将越来越高，出境旅游消费几乎已成为市民们人人关心的话题。建行专业人士表示：“此次推出的回国退税和出国金融服务在线业务平台，就是以客户需求为出发，结合上海区位特色，践行普惠金融的一次有益实践与探索。未来，建行还将进一步整合优势及资源，以切实优惠老百姓，方便老百姓为己任，履行好大行职责，争做市民出境服务的首选银行、必选银行！”