多家基金公司披露半年报-净收益告负多为混合型基金

见习记者王禹心

资本市场震荡等因素给基金公司的“中考”带了不少减分。

随着半年报的相继披露，各基金公司旗下基金收入情况及股票仓位相继曝光。数据显示，在已披露半年报的63家基金公司中，29家旗下基金净收益告负，9家股票仓位超过50%。

业内人士指出，基金公司上半年业绩不佳，和上半年金融去杠杆、贸易摩擦不无关系。此外A股市场震荡下行也致使一些混合型基金收益不佳。

对投资者而言，业内人士指出，从投资的角度分析，目前A股整体估值已近底部，中长期投资价值开始显现。

货基净收益成“主力”

东方财富Choice数据显示，截至8月27日，63家基金公司披露的中报中，仅有2家基金公司旗下基金的净收益达到百亿以上，同比去年减少一半。

其中天弘基金公司旗下的所有基金产品在净收益中依旧领先，今年上半年净收益为362.67亿元，同比增长57.53%，其来源主要为天弘余额宝货币基金。

紧随其后的是建信基金，净收益为102.38亿元，同比增长65.60%，主要来源也为货币式基金。

进一步数据显示，在此次披露中报的63家基金公司中，有9家股票仓位超过50%，其中恒生前海基金股票仓位最高，达到87.88%，股票总市值为2.61亿元；其次富安达基金和上海东方证券资产管理公司的股票仓位分别为68.10%、67.49%。其中上海东方证券资产管理公司的股票市值在9家公司中最多，为634.15亿元。

震荡市致收益告负

记者注意到，在这63家基金公司中，有29家基金公司旗下基金产品的净收益告负，且多为混合型基金，同比去年增长180%。

从披露的2018年半年报显示，恒生前海沪港深新兴产业精选混合型基金，在报告期内基金份额净值增长率为-4.07%，业绩比较基准收益率为-6.69%；上海东方证券资产管理公司旗下的东方红新动力灵活配置混合型基金，在报告期内，其基金份额净值增长率为-6.49%，业绩比较基准收益率为-8.24%。

业内人士表示，出现此种情况与今年A股市场震荡下行不无关系。

在披露的基金半年报中，上海东方证券资产管理公司表示，二季度，受金融去杠杆、中美贸易战等因素影响，A 股市场表现惨烈，大部分股票已跌至 2016 年年初熔断时的低点。上半年沪深 300 指数下跌 12.9%，创业板指下跌8.33%。从行业看，食品饮料、休闲服务、医药生物等稳定类的行业表现较好；传媒、通讯、电气设备、国防军工等行业下跌幅度较大。

东方红新动力灵活配置混合型基金，增加了超跌个股的配置，致使上半年未能实现绝对收益。

中长期投资价值显现

海富通国际投资部总监孟宁认为，近期密集发布的基金公司半年报，大部分不尽如人意。“市场整体缺乏增量资金，国外投资者出于人民币汇率的考量，资金流入也相对谨慎”。

有业内人士分析指出，从投资的角度分析，目前A股整体估值已近底部，中长期投资价值开始显现。恒生前海基金表示，展望三季度，在宏观经济基本面和政策的影响之下，市场将继续震荡探底，随着稳增长政策的效力逐步显现，预计市场反弹的动力也在加强。

而从资产配置的角度来看，孟宁表示，中短期，偏消费龙头类公司的盈利预期或有下调压力，因此业绩预期的下调可能导致这些公司短期承压。长期配置来看，白酒、家电等板块经历了前期的调整，目前估值仍相对合理，中国整体处于消费规模扩大、消费升级的大趋势中，这类资产具备长期配置价值。

也有业内人士认为，海外市场的投资机会同样不容忽视，投资人可以通过配置不同市场不同类型的资产类别，达到分散风险的目的，争取更多的收益来源。