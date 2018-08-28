如何避免微信里的钱“睡觉”

见习记者王禹心

对于大多数投资者来说，微信已经跟我们的生活工作紧紧地绑在一起。逢年过节，还会和亲友互发红包增进感情。也经常会有闲钱或者零花钱存在微信里。那么如何让这部分钱在平时既不影响支付，还能钱生钱呢？

对于很多普通投资者来说，平时收的红包、转账一般都是存在微信的零钱里。在微信中点开【钱包】就能看到金额，平时线下线上买东西都可以选择微信支付，这时就可以使用“零钱”中的资金。

但其也有一个缺点，就是投资者放在“零钱”中的钱每天是不产生任何收益的。

记者注意到，在微信新版本中，点开【钱包】-【零钱】，在提现的下方有一个零钱通。把平时放在“零钱”中的资金转到“零钱通”里，就可以每天产生收益，这一点和余额宝类似。而其使用范围也是不变的，比如买一杯咖啡，选择微信付款时，就可以优先选择“零钱通”的支付方式。

零钱通的收益从何而来

因为在零钱通里，和它对接的是4家基金公司的货币基金。货币基金其实是聚集社会闲散资金，然后将它们投资于国债、银行定期存单等风险较小的产品。具有高安全性、高流通性和稳定收益性的特征。所以很多人把货币基金当成“现金”的管理工具。

而和零钱通对接的4只货币基金，近3个月的年化收益率都在4%左右，银行3个月定期的基准利率是1.1%。简单点说，每只货币基金的资金量基本都动辄数十亿上百亿，所以跟银行就有了议价空间，拿到的利率自然要比普通投资者存银行的利率高。而作为购买货币基金中的一员，普通投资者也就享受了其中的利差。

投资者把钱放进零钱通里，就相当于购买了与其对接的4只货币基金中的其中一只。

货币基金该咋选？

以零钱通为例，一共有4只货币基金，分别是汇添富全额宝、南方现金通E类、嘉实现金添利和易方达易理财。前面有说到货币基金是投资风险较小，信用等级很高的国债、银行定期存单等。所以相较于其他理财产品，它的风险很低。而且在过往的历史中，从未出现货基亏损的情况。

那么对大多数人来说，与零钱通对接的这4只货基该如何选择呢？

首先，可以看下这4只货币基金的存在时间，都说买基金是买旧不买新。因为时间越久可以说明它更有经验，应对市场风险的能力也比较强。南方现金通E类距今有4年，汇添富全额宝和易方达易理财都是5年，嘉实现金添利有1年。

其次，投资者在零钱通的页面看某一只基金，最明显的就是7日年化收益率和万份收益。先解释下7日年化收益率，它是货币基金最近7天的平均收益水平，进行年化得到的数值。而万份收益就是一万份基金份额每天的收益，因为货币基金每份份额净值都是1元，也就是1万元每天实际收益是多少钱。

例如，汇添富全额宝在8月24日，它的近七日年化收益率为4.0200%，如果按此收益率来计算，那么每1万元应该有1.01元的收益。但它的实际收益是0.9744元，如果在接下来的一段时间里它的万份收益都没有超到1.01元，那么它的七日年化收益率将会走低。所以可以查看它近3个月的年化收益率，更有参考价值。

最后，选择这4只货币基金，还可以从它的规模、基金公司的实力等方面综合考量，这些在基金的详情介绍里面都可以看到。

其实，普通投资者放在零钱通里的钱基本都是平时会用到的小额资金，不管选择哪只货基，收益率差距微乎其微。所以把零钱通作为一个理财起点，逐步树立理财的意识才最重要。