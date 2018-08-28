基金估值调整制度仍有待改进

兴全基金 曾铭伟

在当前去杠杆的紧缩宏观经济背景下，上市公司频繁发生突发不利事件，导致紧急停牌或是连续跌停。其中包括不少公募基金的持仓股票，基金对问题个股进行估值调整现象也随之频发，估值向下调整的幅度也越来越大，直至出现直接调整估值为0的案例。

共同基金资产的公允估值问题是全球基金业面临的严肃又不乏挑战的问题。就国内基金行业来说也经历过至少3次由估值引发的行业问题，并在不断完善制度、战胜挑战中前行。

首先，目前的估值调整触发阈值（0.25%）设置得过低。考虑到股票基金净值波动幅度较大，股票类基金申赎费用较高，仅仅0.25%的估值偏差是根本不需要担心套利行为的。对股票类基金来说这个阀值至少可以在0.5%以上。过低的阀值有什么坏处呢？首先过低的阀值使得基金如果严格执行的话，估值调整行为会非常频繁，上市公司很普通的一个新闻就可能需要调整估值，有时基金持有不到一个点的股票出问题也需要调整估值。其次，触发阈值过低使得基金公司之间存在滥用规则进行恶性竞争的可能性，持仓比较低的基金反有可能率先以及更大幅度下调个股估值，以影响市场定价，拉低其他基金重仓持股的市场定价，从而获得更好的相对排名。

另一方面，给予基金公司充分的估值调整自主权之后，基金管理人确有可能宁可调过头也不愿意调不足。从这两三年的实践来看，确有多只股票事后看估值调得过低了。这里要再说明下，基金管理人对问题个股的估值调整应该尽量接近的是市场将给予的活跃成交价格，即市场公允价，而不是管理人自己认为的合理估值。