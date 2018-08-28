45岁征战东京奥运，为什么不呢

见习记者 孟苇庭

丘索维金娜

“对于2020年东京奥运会，如果运动可以继续给我带来快乐，我会继续为我的祖国效力”，如果这一切发生，那一年，丘索维金娜45岁。

如果年纪可以加分

本届亚运会上，43岁的乌兹别克斯坦运动员丘索维金娜再次亮相，面对一众“小将”，她的发挥出色，收获银牌。

在本届亚运会上，有这么一个小插曲。一向非常配合记者采访的丘索维金娜，听到有人问道：“你计划什么时候退役？”她当即脸色一沉，扭头径自走开。

对于这位体操传奇而言，退役的问题已经被问了太多太多次，几乎每次参加比赛都被问到。也许退役的问题，对于这位老将而言是最大的侮辱。

在长约25米的跳马跑道上，一边是跳马，另一边站着43岁的丘索维金娜。奔跑，腾空，旋转，落地，整套动作一气呵成，14.287分，她收获了一枚银牌。与她同期的选手有的当了裁判，有的成为了她如今对手的教练。但颁奖仪式结束后，大家都跑来跟她合影，一时间她被人群团团围住。而她也一一满足了大家的需求，大家相互拥抱叙旧。

43岁对体操运动员而言意味着什么？她的年龄是其余参赛选手平均年龄的2.68倍。最终的冠军，1 6岁韩国小将吕瑞正比她小了整整27岁，与她儿子年龄相仿。但两人的差距只有0.1分，“如果年龄可以成为加分项，那该有多少分可以加！”她曾经这样说过，但这只是个玩笑。

她是奥运史上年纪最大的体操选手，同时也是世界上第一位参加7届奥运的体操选手。国际体操联合会中有三个动作是以她的名字命名的，2个高低杠项目、1个自由体操。

这位老将几次退役，几次又重新回到赛场。到底是什么，支撑着她坚持活跃在赛场上呢？

还能为祖国带来荣誉

7岁的丘索维金娜早早就开始了自己的运动员生涯。年轻的丘索维金娜在国内几乎没有对手。6年过去了，13岁的她几乎包揽了国内所有的体操比赛冠军。

1991年，第一次代表国家站在领奖台上的丘索维金娜，听着奏响的国歌，她忽然明白，“这就是自己一生要从事的事业。”

苏联解体后，乌兹别克斯坦的训练条件相比苏联时代相差实在太多，丘索维金娜只能使用过时的，甚至是不安全的训练器材进行训练。但在这样恶劣的环境下，她依旧开发了许多体操新技术，独自支撑起了乌兹别克斯坦的体操门面。

体操运动员吃的是青春饭，1999年24岁的丘索维金娜生下自己的儿子阿里什后，她便开始考虑结束自己的运动员生涯，专心做一个母亲。

但有一天，当她路过训练场馆时，看到了熟悉的训练器材和以前的队友。她走到了镜子面前，看了看自己，她觉得“我并不老，还可以为自己的祖国带来荣誉。”

再次回到赛场的她，自1993年开始到2006年，一共为乌兹别克斯坦赢得了70块奖牌。她也被乌兹别克斯坦当成是国宝级的运动员，印在了邮票上。

你未痊愈，我不敢老

2002年，丘索维金娜代表乌兹别克斯坦在釜山亚运会上一共获得了四枚奖牌。她非常兴奋，直到接到了母亲的电话：“阿里什病了，病得很严重，我还不知道到底是什么病。”

第二天，她和丈夫立马飞回乌兹别克斯坦，经过诊断后确定他们的儿子得了白血病。

好在这时德国科隆的丰田俱乐部为他们抛来了橄榄枝。俱乐部将为她儿子提供在德国医院治疗的机会。不过，当她知道治疗的费用需要12万欧元时，她一下子乱了手脚。

“听到费用后我不知所措，但作为一个母亲，我知道一定要坚强。我决定寻找解决方法，决定战斗到底！”在此前的治疗中，丘索维金娜和丈夫已经卖掉了房子和车子，12万几乎就是天文数字。

为了让儿子活下去，她决定要参加所有她能参加的比赛，只为了给她儿子筹集治疗的费用。“一枚世锦赛金牌等于3000欧元的奖金，这是我唯一的办法。”

2006年，为了让儿子活下去，丘索维金娜与德国体操协会达成协议，开始正式代表德国队参赛。同时由体操协会开始负责承担儿子的医疗费用。而在2008年北京奥运会上，她凭借以自己命名的“丘索维金娜跳”摘得银牌。

在北京奥运会上，当她听到儿子身体已经完全康复的消息后，她将北京看成是自己的福地。2012年伦敦奥运会，她的故事感动了所有人，在她心中只有一个信念：让儿子活下来。而“你未痊愈，我不敢老”也让全世界被这位坚强的母亲所感动。

终于可以为自己参加比赛

2008年底，在瑞士比赛的丘索维金娜，落地时跟腱断裂，痛苦地倒在地上。当时的她十分绝望，她想的是：天哪！我再也不能参加比赛了。随后某天早晨，躺在床上养伤的她看到电视里正在播放对残奥运的报道。“这些人太强大了，每个人背后都有自己的故事。每个人都绝望过，战斗过，而他们最后都战胜了自己。我有手有脚，我的遭遇和他们相比不算什么，我要继续比赛。”

2011年体操欧锦赛上，我们再次看到了她的身影，但她终于可以为自己去参加比赛了。2012年丘索维金娜结束了为德国队效力的生涯后，她选择继续参加加拿大锦标赛。

一次，她在训练录像室里看到一个年轻的选手做出一个高难度动作后，就在想：我这把年纪也能完成这个动作吗？于是，每周除了周日外，她每天进行3小时的训练，最后终于学会了这个动作。

当里约奥运会结束后，所有人都觉得这将成为她的奥运会绝唱时，她再次出现在了亚运会的赛场上。因为，她真的很热爱体操这项运动。