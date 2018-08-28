天津权健亚冠客场凶多吉少

晨报记者 孙俊毅

本周二被列入中国体彩足球竞彩项目的赛事包括亚冠、欧冠等。

周二001亚冠 28日18:00

鹿岛鹿角VS天津权健

本场比赛是本赛季亚冠1/4决赛首回合。鹿岛鹿角上一轮总比分4比3淘汰了上海上港，天津权健则依靠客场进球多淘汰了广州恒大。鹿岛鹿角近期表现相对稳定，世界杯后10轮联赛场均进2球，丢1.2球。

而天津权健在世界杯后两名重要外援维特塞尔和莫德斯特相继出走，球队实力大受影响，上周末1比0击败贵州智诚之前，球队已经5轮不胜。

主流机构对本场初盘开主让一球/球半中水，后市调整为主让球半中高水，对主队支持力度可见一斑。鹿岛鹿角在主场与中超球队8次交锋，取得7胜1平，天津权健这个客场恐怕凶多吉少。

竞彩让球推荐：鹿岛鹿角 （-1）VS天津权健胜/平

周二021欧冠 28日03:00

基辅迪纳摩VS阿贾克斯

本场是欧冠附加赛次回合，首回合阿贾克斯主场3比1取胜。基辅迪纳摩在本赛季乌克兰联赛4胜1平排名第三。阿贾克斯上周末5比0大胜埃门取得四连胜，4场比赛打入12球仅丢2球，状态大幅回升。主流机构对本场开平手盘客队中低水属于合理范畴，状态更好的阿贾克斯有能力保持不败。

竞彩胜平负推荐：

基辅迪纳摩VS阿贾克斯 负/平

周二022欧冠 29日03:00

萨格勒布迪纳摩VS年轻人

附加赛首回合年轻人主场1比1战平萨格勒布迪纳摩，但年轻人主场优势较为明显，全场射门达24次，是对手的3倍以上。年轻人在本赛季瑞士超级联赛中前五轮全胜，领跑积分榜，进16球丢4球。萨格勒布迪纳摩前五轮联赛4胜1平同样排名联赛第一。主流机构对本场开平手主队低水或主让平半中高水，是主队开出的最低盘口，建议彩民重点考虑年轻人不败。

竞彩让球推荐：

萨格勒布迪纳摩（-1）VS年轻人负