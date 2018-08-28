亚运男足四分之一决赛结束-日韩携手闯入四强

晨报记者 金昊

北京时间8月27日晚，2018雅加达亚运会男足四分之一决赛全部结束。日本队凭借中场岩崎悠人的两粒进球战胜了上一场击败中国队的沙特阿拉伯进入四强，而韩国队则通过加时赛，4∶3力克乌兹别斯坦队。

日本队渐入佳境

本场比赛，日本队主帅森保一并没有对阵容做出太大调整，但日本队仍然面临来自国内媒体和球迷方面的巨大压力，原因出现在“超级天才”久保健英的身上。上周末的J联赛，夏季转会期租借加盟横滨水手的久保健英在代表球队出战的首场比赛里攻入了职业生涯第一粒J联赛入球。这也让决定没有带他去亚运会的森保一承受了巨大压力。

在出征亚运会前，森保一曾对媒体表示“没有带久保健英是不希望拔苗助长”，但看过了日本队从小组赛至今在进攻端的糟糕表现后，所有人都在怀念这位超级天才。但好在，京都不死鸟主力中场岩崎悠人的出现让人们暂时忘记了争执。

算上对阵沙特的比赛，岩崎悠人已经在本届亚运会比赛中打入4粒进球，他的出色发挥也让日本全队都逐渐适应了大赛的状态和氛围。

韩国队涉险过关

不同于日本队相对轻松的晋级过程，韩国队的晋级可谓一波三折。上半场比赛，主力前锋黄义助帮助球队率先破门，但乌兹别克斯坦很快将比分扳平。上半场第34分钟，黄义助远射打入世界波，韩国队2∶1领先。

就当人们以为比赛会按照这样的走势进行下去的时候，乌兹别克斯坦在第52分钟和第55分钟连入两球反超了比分。第75分钟，黄义助接孙兴慜助攻再度破门，比分来到3∶3，此后双方均无建树，比赛进入加时赛。加时赛第117分钟，黄义助在带球突破的过程中被对方球员放倒在禁区内，裁判判罚点球，黄喜灿一蹴而就，韩国队就此4∶3绝杀对手晋级下一轮。

在已经结束的5场比赛里，韩国队主力前锋黄义助已经攻入了8粒入球，他也就此成为本届亚运会男足最佳射手的最有力竞争者。