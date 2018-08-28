市体育局召开体育赛事政策解读会

晨报记者 徐明

为加快打造全球著名体育城市和世界一流国际赛事之都，上海市体育局近日正式印发《关于本市体育赛事活动组织体系设置的若干规定（试行）》、《2018年度上海市体育赛事发展专项资金项目申报指南》。昨天下午，市体育局牵头召开上海市体育赛事政策解读会，邀请各区体育局、各单项体育协会、部分赛事公司和相关单位共同学习研究文件。

《关于本市体育赛事活动组织体系设置的若干规定（试行）》是近年来市体育局发布的唯一一个全口径解释本市体育赛事相关管理要求的文件。服务对象涵盖了专业体育赛事、青少年体育赛事和群众性体育赛事。

文件的制定，确定了市体育局和市体育总会在本市各级各类赛事体系中的职责定位，明确了市体育局原则上不参与各类商业性赛事活动的组织工作，近一步加强了在本市举行赛事的名称管理，同时发布了赛事申报要求和责任追究条款。文件指出，如需要市体育局担任主办、承办、支持、指导等相关工作的赛事，应提前半年向市体育局提出申请。

《2018年度上海市体育赛事发展专项资金项目申报指南》将“各运动项目世界顶级赛事”、“连续举办三届以上（不含三届）、具有一定影响力和社会效益的本市自主品牌赛事”和服务‘一带一路’、长三角一体化等国家战略和全市重点工作的体育赛事”作为重点支持项目，并加大支持力度。相较去年，该政策一是提升资金支持额度，二是降低申报准入门槛、简化申报流程。