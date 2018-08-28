《鳄鱼与牙签鸟》热拍中，张天爱陈柏霖首度牵手-“还原年轻一代最纯粹的情感”

晨报记者 曾索狄

留学、创业、商战……当都市青春题材更多将眼光投向新一代年轻人，什么样的故事更值得写？日前，记者探班正在上海拍摄的电视剧《鳄鱼与牙签鸟》，这部由芒果TV打造，滕华涛监制，林妍导演，张天爱、陈柏霖、吴昊宸等主演的作品，选择讲述具有建筑和理工背景的海外留学生归国创业的故事。受访时，近年监制了多部热门电视剧的滕华涛表示，从剧本创作之初，他就希望能实现同类题材创作观念的改变，“把专业人才和今天社会上新兴的行业结合在一起，其实有很多故事可写。”

两个主角“互惠共生”

乍看之下，电视剧《鳄鱼与牙签鸟》的剧名让人有些摸不着头脑。据介绍，在自然界里，鳄鱼与牙签鸟是一对特殊的组合，鳄鱼凶狠，却只能依赖弱小的牙签鸟为之清除牙缝里的积食，两者彼此需要，互惠共生。剧中，张天爱扮演的李南恩和陈柏霖扮演的周尔文，就是一对性格迥异，逐渐彼此了解、擦出火花的“共生”组合，他们在法国波尔多的大学校园邂逅，最终携手回国创业。

过去在荧屏上多以“暖男”形象示人的陈柏霖，此次首度扮演一个“外冷内热”的学者。陈柏霖说，他最初是被剧本里年轻人追逐梦想的勇气所打动，但在拍摄中渐渐发现，把握好角色的分寸并不容易，“他嘴巴很坏，有时候也很暴躁，这样的角色刚开始会觉得有点难消化，还要不断地揣摩，也算是对自己的一次挑战。”导演林妍则透露，早在剧本策划阶段，她就相中了陈柏霖，“陈柏霖身上有一种鬼马的感觉，有时外表显得很冷，心却很暖，和人物特别契合。”

同样实现形象突破的还有张天爱。过去形象更偏成熟、霸气的她，这回也有小女生的一面。林妍直言，私下里张天爱就是“小公主”，“我们想尝试把她这样的一面展现给观众，既勇敢执着，又很小女孩，不是单纯的‘傻白甜’。”对此，张天爱笑言，整个拍摄过程中她压力最大的是部分法语台词的同期声呈现，“同样是背法语，我要背很长时间，台词的意思也不一定能理解，但陈柏霖是语言通，学得很快，和他一起拍，压力特别大。”

都市题材也要观念突破

从《长大》《我的！体育老师》到《鳄鱼与牙签鸟》，监制滕华涛和导演林妍的组合近年打造了不少口碑出众的都市青春题材作品。

此次选择《鳄鱼与牙签鸟》，滕华涛直言，光是剧本筹备就花了两年时间，希望能通过该剧实现此类题材创作观念的改变，“以往电视剧写到国外的留学生创业，要么就是简单做生意，要么就是去广告公司，涉及的面始终比较窄。但我们还是想写一些更专业、更具有天才性的人的生活和爱情。我认识很多创业的理工男，他们有理工的思考方式，但依然有很多故事。”

对此，林妍也感同身受。她举例说，虽然以建筑、生物工程等专业为背景，但剧中人物的情感线索非常丰富，“我们特别想传递这些年轻人坚持、勇敢、共患难的纯粹情感”。同时，剧中人物设定也不走寻常路，“周尔文表面上不会好好说话，但内心极其善良，过去这种特质更多放在‘霸道总裁’身上，但这个人物恰恰是没钱的科学家，反差很有趣。”而张天爱扮演的女主角李南恩，也和当下的年轻女性有共鸣，“我特别喜欢她的一句台词，‘我不想大学毕业就结婚生孩子，学生时代的结束才是我人生真正的开始’。现在很多女孩的态度也是要先找到自己，再找爱。”

当然，为了真实还原留学和创业生活，主创也花了不少功夫。剧中涉及的建筑、生物工程等专业知识，都有专业人士进行把关。“包括场景搭建、设计，我们请了生物、化学方面的老师做评估，拍摄时也有老师长期跟组。”林妍说，接下来，剧组预计还要在法国实地拍摄60多天，海外的情节占到整部戏一半左右的戏份，“我们开机之前就同步在法国了解当地留学生的生活状况，外籍演员也会在当地找。海外场景肯定不是一闪而过的风光片。”