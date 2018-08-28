《樱桃小丸子》原作者樱桃子去世

晨报记者 曾索狄

日本漫画家、人气漫画《樱桃小丸子》的作者樱桃子于8月15日因乳腺癌病逝，终年53岁。

樱桃子本名三浦美纪，1984年，19岁的她以“樱桃子”为笔名出道，并从1986年开始连载以童年时期的经历为蓝本的漫画《樱桃小丸子》。这个以小女孩的眼睛看世界的故事，生动、幽默又充满温情，很快便赢得外界关注。1990年至1992年，《樱桃小丸子》首次被改编成动画播出，收视率惊人，还在1991年9月26日成为有纪录以来日本史上最高收视的动画。而在之后的20多年间，《樱桃小丸子》的动画依然高居日本动画收视率前列，是当之无愧的日本国民动画。

在《樱桃小丸子》的主角“小丸子”的身上，樱桃子倾注了很多自己的感情——比如，小丸子和她一样喜欢画画，有着成为漫画家的梦想；而小丸子的生日也是樱桃子的生日，为5月8日。2011年12月31日，连载超过1500多回的四格漫画版《樱桃小丸子》宣告完结，但并没有留下一个明确的结局。在之后的岁月里，樱桃子一直关注着自己的作品。2014年，在出道三十周年时，樱桃子曾表示：“在这三十年间，不论是美好的事或艰辛的事都有很多，但大家都让我作为作家过了非常幸福的时光。光是感谢仍不足以形容我的心情。”甚至是在今年4月，当发现动画片版《樱桃小丸子》在播放时出现了画面错误，樱桃子也第一时间在网络上代工作人员致歉，足见她对作品的珍视。

当然，《樱桃小丸子》在中国的人气也很高。而随着移动时代的来临，《樱桃小丸子》动画中很多台词更被截取为“表情包”在网络上走红。2016年，电影版《樱桃小丸子》首登内地大银幕；2017年网络还上线了汪东城等主演的真人版《樱桃小丸子》。