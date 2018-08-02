张军推出首张昆曲黑胶唱片-“当年推广昆曲，是人生很大的磨难”

晨报记者 邱俪华

日前，由上海音乐出版社主办、“水磨新调——昆曲王子张军黑胶唱片首发式暨签售会”在沪举行。采访中，张军表示，出黑胶碟的想法是受今年5月18日自己在奔驰中心上海万人演唱会的鼓舞和启发。

黑胶唱片是在20世纪占统治地位的声音和音乐的载体，又称LP（long p lay），是立体声黑色赛璐珞质地的密纹唱片。上海是中国唱片的诞生地，上世纪初首张中国制造的唱片在这里诞生，1990年代，在CD等新音乐载体的冲击下，中国最后一条黑胶生产线在上海关闭。近年来，黑胶文化在全球复苏之势强劲，在中国的销量也持续提升，本次首发的《水磨新调》不仅是上海音乐出版社出版的第一张黑胶唱片，也是张军的第一张黑胶碟，同时是上海中唱恢复黑胶唱片生产线之后的首批唱片之一。

该唱片收录了《江儿水》（选自《牡丹亭·寻梦》）、《懒画眉》（选自 《玉簪记·琴挑》）、《折桂令》（选择《牡丹亭·硬拷》）、《长刀大弓》（选自《浣纱记·打围》）、《朝元歌》（选自《玉簪记·琴挑》）、《红绣鞋》（选自《邯郸梦·扫花三醉》）、《懒画眉》（选自《牡丹亭·寻梦》）、《好姐姐》（选自《牡丹亭·游园》）八首曲子，张军携手著名音乐人彭程，将昆曲音乐的“水磨腔”与各种音乐风格相融合，包含了NEW AGE、电音、摇滚、爵士等风格迥异的音乐元素，并将这种独创的新音乐曲风起名为“水磨新调·Kunp lug”，集中呈现了张军多年来积累的创作实力。

[对话张军]

“听昆曲需要仪式感和氛围”

问：怎么想到要发行一张昆曲黑胶碟？是否你对黑胶碟有特殊的情结？

答：我觉得听昆曲特别需要仪式感和氛围，而黑胶能有这样的仪式感。我每次去欧洲演出，都要逛很多唱片小店，搜寻各种唱片。它们都被磨得很旧了，我拿回来以后把这些碟洗洗刷刷，然后再放到唱机里，感觉整个过程是一件很有仪式感的事情，尤其是唱针搭上去声音出来的那一刻。现在很多歌手都开始做数字唱片，但一些声音，数字声音是出不来的，那种质感和温暖，只有实体唱片才会有。

问：播放黑胶碟需要唱机，会不会担心听众太小众？

答：昆曲有不同载体，我这些年来的传承，用上了各种渠道，LP本身只是一种渠道而已，今天到场的就有一些LP的发烧友，家里有非常昂贵的设备。但是，它也不仅仅针对发烧友——生活需要发现，黑胶唱片可以挂在墙上装饰，也有几百块钱的播放设备，这些设备就可以听。如果这种听昆曲的方式，能让你多了一种有趣的生活方式，不是很好吗？

问：你这次收录的曲目是怎么选出来的？

答：我和我的制作团队都很热爱传统，也敬畏传统，希望在传统里表达更多。我一直在思考一个问题，如何用我们当下的感受和理念，把传统里好的东西发扬出来。但这个过程是非常艰难的。我在过去十年里做了将近二十多首作品，其中有八首收录在了这张黑胶碟中，有六首是我第一张CD专辑里最经典的，还有两首是最近做出来的。

问：你自己最喜欢哪一首？

答：最喜欢《懒画眉》。因为学艺是一件非常辛苦的事情，我一直到学会了《懒画眉》，我才能跟自己说，我和昆曲这个世界终于可以和平共处了。所以，这首曲子对我的意义非常大。一方面它可以说改变了我的艺术人生，另一方面，从专业角度讲，《懒画眉》是昆曲非常典型的南曲慢板的曲子，很具有昆曲的特性，在不了解昆曲的情况下，它是第一首跟你分享的曲子。

问：音乐风格上你是怎么定义这张昆曲黑胶碟的？

答：我们做的是“水墨新调”，是传承了昆曲传统音乐的全新演绎，可以让昆曲朴素典雅的音乐插上电声的翅膀去飞翔。这是一个新的音乐载体，保留了昆曲原汁原味的唱词唱腔韵味，我们是在一个音符都不变的基础上，加上 POP、摇滚、H IPHOP等各种元素。我的标准是，传统的唱腔不能改，但在这里面要找到新的发展的可能性。

问：不论是在奔驰中心的万人昆曲演唱会还是黑胶碟，你这些年没有停止过昆曲的推广，让更多年轻观众走近昆曲，有什么想对观众说的吗？

答：我们都要经历最难的阶段，差不多十年的科班，一万小时定律，成为职业的一员。我熬过这个阶段，刚踏进剧团的时候，昆曲根本没人看。最难过的一个关口是1998年年底，我们这群年轻人决定自己去传播昆曲，让昆曲在大学里推广，我觉得当时的境况，那是人生很大的磨难，最后我们渡过难关。而在这个过程中，我对面的你们，尤其是年轻观众给了我很多的肯定和鼓舞，是你们让我有力量继续往前走。