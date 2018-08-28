大宁剧院戏曲艺术月集结名家演出及讲座

晨报记者邱俪华报道 大宁剧院经7、8两月的修缮后，9、10月即将迎来“2018大宁·戏曲艺术月”系列演出，沪、越、豫三个剧种的四台五场演出汇集于此，并邀请茅善玉、方亚芬做客戏曲名家讲座，让观众看戏的同时体验更多附加价值。

1958年，由上海越剧院创排的越剧《红楼梦》在上海首演，由此开启了60年的戏曲艺术历程。如今，越剧《红楼梦》已经成为我国演出场次最多、票房最高的戏曲剧目之一，此次由“尹（桂芳）派”传人王清、郭茜云，“袁（雪芬）派”传人方亚芬、俞景岚领衔主演的版本，以真情实感和润腔韵味扣人心弦，加上熟知的“天下掉下个林妹妹”、“宝黛共读西厢”、“黛玉葬花”等著名唱段及情节，更好地让戏迷体会戏曲文化的魅力。新版沪剧《雷雨》，除了传唱不衰的经典名段“盘凤”、“幽会”，还有部分演唱作了改进，本次演出版本由剧作家余雍和改编，曹其敬执导，沪剧表演艺术家、上海沪剧院院长茅善玉领衔主演，陈瑜、王明达、朱俭等国家一级演员主演。

除名家主演《红楼梦》《雷雨》外，戏曲艺术周还有两场演出被纳入“大宁艺术·源”公益惠民系列，以全场80元的公益票价惠及观众。《金绣娘》是优秀沪剧现代戏传承剧目之一，剧中《饮水思源不忘本》已成为广泛传唱的经典唱段。豫剧《秦豫情》历时4年创作，将豫剧与秦腔结合，在戏曲原有的传统程式化基础上进行了大胆的创新与尝试，从艺术表现手法上，打破了地方戏原有的地域性及程式化——加入了十三狼的秦歌元素，并融合了话剧等形式，让观众感受现代戏曲独特魅力的同时，体会“生命”的潜能、“人性”的伟大与“希望”的力量，享受全新的视听盛宴。据悉，“大宁艺术·源”公益惠民品牌成立至今已有7年，至今已举办最高票价不超过80元的公益性演出超150场，平均上座率约80%。

整个戏曲艺术月中，观众不仅能看到经典作品，还有机会参与“戏曲文化传承，艺术焕发活力”系列艺术沙龙，与戏曲名家近距离交流。8月31日，上海沪剧院院长茅善玉将做客静安区文化馆；9月23日，越剧名角方亚芬将在大宁剧院与观众分享多年戏曲历程。