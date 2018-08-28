“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始。”宣传思想工作是做人的工作的，在统一思想、凝聚力量上，发挥着至关重要的作用。

在刚刚结束的全国宣传思想工作会议上，习近平总书记强调了新形势下宣传思想工作的使命任务——举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象。如何建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态？如何培养担当民族复兴大任的时代新人？如何更好满足人民精神文化生活新期待？如何不断提升中国文化影响力？本版今起推出系列评论，一起探讨如何自觉承担新形势下宣传思想工作的使命任务。

——编 者

越是思想文化相互激荡、价值观念多元多样，越要在千帆竞发中立主导、在百舸争流中立主流

参天之木，必有其根；怀山之水，必有其源。对于宣传思想工作，承担起“举旗帜”的使命任务，可谓基础中的基础、关键处的关键。

全国宣传思想工作会议刚刚闭幕，习近平总书记的重要讲话引起强烈反响。“让党的声音占据舆论高地，使党的方针政策深入人心”“将工作做到人心上，让主流声音更加响亮”“更生动讲好中国故事，传播好中国声音”……从线上的热烈讨论，到线下的积极回应，涌动着一以贯之的主题，这就是高举马克思主义、中国特色社会主义旗帜，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。

中国共产党为什么能？中国特色社会主义制度为什么管用？这是全世界高度关注的问题，也是中国故事最精彩的主题。以“鞋子论”说明制度要适合国情，以“笼子论”宣示制度反腐路径，以“两山论”强调生态文明建设，以“根”和“魂”倡导优秀传统文化……精妙的比喻、生动的话语背后，是立足历史方位、发展大局的深入思考。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、推动工作，把科学理论转化为认识世界、改造世界的强大力量，才能让我们在风险挑战面前站稳脚跟、淡定从容，在迅速变化的时代赢得主动，凝聚起推动中国号巨轮劈波斩浪的磅礴之力。

“现实的成功是最好的理论，没有一种抽象的教条能够和它辩论”。年均经济增长7.2%，年均脱贫人口超过1300万，高铁技术“走出去”，雄安新区“长起来”，全面深化改革搭起四梁八柱，“一带一路”倡议赢得世界认同……党的十八大以来，中国的历史性成就和变革，为习近平新时代中国特色社会主义思想写下生动的实践注脚。这也是我们做好宣传思想工作最丰富的素材、最坚实的基础、最深厚的底气。只有把中国历史性飞跃背后的支撑力量讲清了，把民族复兴征程上的指导思想说透了，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，宣传思想工作才算是完成了自己的使命任务。

经历改革开放40年的飞速发展，中国不仅书写了经济发展的“中国震撼”，更呈现着精神层面的“中国故事”。如果失去了思想导航和价值引领，那就会缺“心”少“魂”，最终迷失方向、失去命脉。正因此，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，正是要继续书写立心立魂的中国故事，夯实我们国家的价值基座、赓续我们民族的文明血脉，让“中国之所以为中国”的精神基因展现出更强大的魅力和更旺盛的生命力。

在信息时代，各种观点泥沙俱下，一些错误思潮也乘虚而入。有人鼓吹“共产主义虚无缥缈”，有人刻意歪曲历史、丑化英雄，还有人抱着泛娱乐化、泛物质化的态度。越是思想文化相互激荡、价值观念多元多样，越要在千帆竞发中立主导、在百舸争流中立主流，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力。举旗帜，绝不是凌空蹈虚、空洞表态，而是要让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，发生“理论一经掌握群众，也会变成物质力量”的化学变化。要打好我们的“一手好牌”，宣传思想工作必须找到新形式、新方法、新手段，增强说服力和感召力，提高传播力、引导力、影响力、公信力，让当代中国马克思主义在更多人心中落地生根。

有人说，在亚历山大的行动里，能够发现亚里士多德。思想是行动的先导，理论是实践的指南。高举马克思主义、中国特色社会主义旗帜，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，思想的火炬，就足以烛照着一个古老民族的前进方向和精神家园。这样的根与魂，正是我们不惧任何风险挑战的底气所在，是我们勇于创造美好生活的信心所在。

《 人民日报 》（ 2018年08月28日 05 版）