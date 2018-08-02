新华社北京8月27日电 题：“数”说历史性跨越——统计数据展现改革开放40年中国经济社会发展成就

新华社记者陈炜伟

国家统计局27日发布的改革开放40年经济社会发展成就报告显示，40年来，中国经济社会发展取得举世瞩目的历史性成就，实现前所未有的历史性变革。

经济跃上新台阶

数据显示，2017年，我国国内生产总值按不变价计算比1978年增长33.5倍，年均增长9.5%，远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速。1978年，我国国内生产总值只有3679亿元，2017年首次站上80万亿元的历史新台阶。

人均国内生产总值不断提高。2017年，我国人均国内生产总值59660元，扣除价格因素，比1978年增长22.8倍，年均实际增长8.5%。我国人均国民总收入（GNI）由1978年的200美元提高到2016年的8250美元，超过中等偏上收入国家平均水平，在世界银行公布的217个国家（地区）中排名上升到第95位。

财政实力显著增强。1978年，国家一般公共预算收入仅1132亿元，2017年达到172567亿元，1979年至2017年年均增长13.8%。

经济规模跃居世界第二位。1978年，我国经济总量居世界第十一位；2010年超过日本，成为世界第二大经济体。2017年，我国国内生产总值占世界经济总量的15%左右，比1978年提高13个百分点左右。

外汇储备大幅增长。1978年，我国外汇储备仅1.67亿美元，位居世界第38位，2017年末外汇储备余额达31399亿美元，稳居世界第一位。

城镇化稳步推进。2017年末，我国常住人口城镇化率为58.52%，比1978年末上升40.6个百分点；我国户籍人口城镇化率达42.35%，与常住人口城镇化率的差距缩小到16.17个百分点。

基础产业跨越式发展

统计显示，农业基础地位不断强化。2017年，我国粮食总产量稳定在1.2万亿斤以上，比1978年翻一番。近年来，我国谷物、肉类、花生、茶叶产量稳居世界第一位，油菜籽产量稳居世界第二位，甘蔗产量稳居世界第三位。

工业生产能力不断提升。2017年，钢材产量10.5亿吨，比1978年增长46.5倍；水泥产量23.4亿吨，增长34.8倍；汽车产量2902万辆，增长193.8倍。

交通运输建设成效突出。2017年末，铁路营业里程达到12.7万公里，比1978年末增长1.5倍，其中高速铁路达到2.5万公里，占世界高铁总量60%以上。2017年末，公路里程477万公里，比1978年末增长4.4倍。

邮电通信业快速发展。2017年末，全国移动电话普及率达到102.5部/百人；建成了全球最大的移动宽带网，移动宽带用户达11.3亿户。

全方位开放新格局逐步形成

统计显示，我国贸易规模稳步扩张。2017年，货物进出口总额达到4.1万亿美元，比1978年增长197.9倍，年均增长14.5%，居世界第一位。

外商投资规模和领域不断扩大。2017年，我国实际使用外商直接投资1310亿美元，比1984年增长91.3倍，年均增长14.7%。1979年至2017年，我国累计吸引外商直接投资达18966亿美元，是吸引外商直接投资最多的发展中国家。

对外投资合作快速发展。2017年，我国对外直接投资额（不含银行、证券、保险）1201亿美元，比2003年增长41.1倍，年均增长30.6%。

科技发展逐步壮大

数据显示，我国科技投入不断增加。2017年，我国研究与试验发展（R&D）经费支出17606亿元，比1991年增长122倍，年均增长20.3%。我国研发经费总量在2013年超过日本，成为仅次于美国的世界第二大研发经费投入国家。

科技队伍发展壮大。2017年，按折合全时工作量计算的全国研发人员全时当量403.4万人年，比1991年增长5倍。按折合全时工作量标准，我国研发人员总量在2013年超过美国，连续5年居世界首位。

人民生活条件改善

统计显示，我国就业规模稳步扩大。1978年至2017年，我国就业人员从40152万人增加到77640万人，年均增加961万人。

城乡居民收入大幅提升。2017年，全国居民人均可支配收入达到25974元，扣除价格因素，比1978年实际增长22.8倍。2017年，全国居民人均财产净收入占全部可支配收入的比重达到8.1%。

居民生活条件不断改善。2017年，全国居民人均消费支出18322元，扣除价格因素，比1978年实际增长18倍，年均增长7.8%。居住条件显著改善。2017年，城镇居民、农村居民人均住房建筑面积分别比1978年增加30.2、38.6平方米。居民预期寿命由1981年的67.8岁提高到2017年的76.7岁。

竞技体育和群众体育共同发展。1978年至2017年，我国运动员共获得世界冠军3314个。全民健身运动蓬勃发展，近4亿人经常参加体育锻炼。