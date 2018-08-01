人民日报评论员：推动构建人类命运共同体的重要实践平台

新华社北京8月27日电 人民日报8月28日评论员文章：推动构建人类命运共同体的重要实践平台——论学习习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会重要讲话

“凡益之道，与时偕行”。

5年前的秋天，习近平主席西行哈萨克斯坦、南下印度尼西亚，先后提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，即“一带一路”倡议。5年来这一重大倡议，顺应了世界大势和时代要求，顺应了各国加快发展的共同愿望，引起越来越多国家热烈响应。

在8月27日召开的推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上，习近平总书记发表重要讲话，系统总结5年来共建“一带一路”取得的显著成就，科学分析共建“一带一路”面临的新形势新任务，对推动共建“一带一路”走深走实提出了明确要求。这一重要讲话，高屋建瓴、统揽全局、思想深刻、内涵丰富，为进一步推进“一带一路”建设工作提供了根本遵循，为推动共建“一带一路”更好造福各国人民指明了前进方向。

5年携手并进，共建“一带一路”为世界经济发展注入新动能。截至今年7月，全球100多个国家和国际组织同中国签署共建“一带一路”合作文件，签署范围自亚欧大陆拓展至非洲、拉美和加勒比地区、南太平洋地区。5年来，共建“一带一路”大幅提升了我国贸易投资自由化便利化水平，推动我国开放空间从沿海、沿江向内陆、沿边延伸，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局；我们同“一带一路”相关国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位，我国对外投资成为拉动全球对外直接投资增长的重要引擎。正如国际人士所指出的，“一带一路”倡议不仅对发展中国家具有重要意义，对整个世界的经济发展、经济合作都意义重大。

5年春华秋实，共建“一带一路”为完善全球治理体系变革作出新贡献。从坚持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，到聚焦政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，再到携手打造绿色丝绸之路、健康丝绸之路、智力丝绸之路、和平丝绸之路，“一带一路”建设跨越不同地域、不同发展阶段、不同文明，是一个开放包容的合作平台，是各方共同打造的全球公共产品。实践充分证明，共建“一带一路”顺应了全球治理体系变革的内在要求，彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体意识，为完善全球治理体系变革提供了新思路新方案。

“其作始也简，其将毕也必巨”。今天，“一带一路”建设把参与各国人民紧密联系在一起，致力于合作共赢、共同发展，让各国人民更好共享发展成果，为推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展注入了强劲动力。共建“一带一路”正在成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。作为实践人类命运共同体理念的重大倡议，共建“一带一路”已成为有关各国实现共同发展的巨大合作平台，成为推动构建人类命运共同体的重要实践平台。

推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界，是世界各国人民的美好愿望。以共建“一带一路”为实践平台，与各国人民并肩同行、共同奋斗，共建“一带一路”就一定能更好造福各国人民，构建人类命运共同体的目标就一定能够实现。