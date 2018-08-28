新华社评论员：凝聚合作公约数 共绘建设“工笔画”

新华社北京８月２７日电 题：凝聚合作公约数 共绘建设“工笔画”——学习习近平总书记在推进“一带一路”建设工作５周年座谈会重要讲话

新华社评论员

五年携手共进，五年春华秋实。在推进“一带一路”建设工作５周年座谈会上，习近平总书记发表重要讲话，深刻总结“一带一路”建设５年来的累累硕果和宝贵经验，着眼大发展大变革大调整的时代特征，回应各国促和平、谋发展的深切愿望，对下一阶段工作作出重大部署，为推进“一带一路”建设提供了根本遵循。

５年来，在中国的引领和推动下，在越来越多国家的积极参与中，“一带一路”建设迈出了坚实步伐。共建“一带一路”大幅提升了我国贸易投资自由化便利化水平，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。我国同“一带一路”相关国家的货物贸易额累计超过５万亿美元，对外直接投资超过６００亿美元，为当地创造２０多万个就业岗位，我国对外投资成为拉动全球对外直接投资增长的重要引擎。共建“一带一路”如同一面镜子，映照着中国与世界合作共赢的时代图景，成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。

义谓天下合宜之理，道谓天下通行之路。“一带一路”从梦想照进现实，由蓝图变成行动，蕴含着深刻的启迪，折射出时代发展的大势所趋和人心所向。当代中国身处世界百年未有之大变局，唯有具备战略眼光、树立全球视野，才能把握航向、抓住机遇、赢得未来。共建“一带一路”立足我国改革开放和长远发展，契合中华民族天下大同理念，占据了国际道义制高点，不仅是经济合作，而且是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径。

观世界格局，时代潮流浩浩荡荡，广大发展中国家加快工业化城镇化、进而实现经济独立和民族振兴正方兴未艾。“一带一路”建设不搞地缘政治联盟或军事同盟，不关起门来搞小圈子或“中国俱乐部”，不以意识形态划界，不搞零和游戏，而是秉持共商、共建、共享的黄金法则，把政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通落到实处。“计利当计天下利”的中国方案，不仅推动自身发展，而且造福世界和各国人民，受到国际社会广泛认同和欢迎。

走过夯基垒台、立柱架梁的５年，我们既有耕耘收获的喜悦，也坚定了百尺竿头、更进一步的信心。迈向落地生根、持久发展的新阶段，我们要抓住沿线国家谋求合作这一最大公约数，把握下一阶段“推动共建‘一带一路’向高质量发展转变”的基本要求，一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果。要加强党对共建“一带一路”工作的领导，在项目建设上下功夫，在开拓市场上下功夫，在金融保障上下功夫，在推动教育、科技、文化等领域交流上下功夫，在提高境外安全保障和应对风险能力上下功夫，不断推动“一带一路”建设走深走实。挥动合作之笔，鼓起实干之劲，我们就能在过去５年“大写意”的基础上，聚焦重点、精雕细琢，共同绘制好精谨细腻的“工笔画”。

不积跬步，无以至千里。在共建“一带一路”的新航程上，只要各国同舟共济、携手前行，就一定能迎来路路相连、美美与共的那一天，共同迈向人类命运共同体的光明未来。