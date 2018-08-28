“一带一路”倡议五周年大事记

新闻频道 来源：央视网 2018年08月27日 11:33A-A+

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央视网消息：2013年9月7日，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲，倡议共同建设“丝绸之路经济带”。

2013年10月3日，中国国家主席习近平在印度尼西亚国会发表题为《携手建设中国—东盟命运共同体》的重要演讲，倡议筹建亚洲基础设施投资银行，与东盟国家共同建设“21世纪海上丝绸之路”。

2014年9月11日，中国国家主席习近平出席中俄蒙三国元首会晤时提出，将“丝绸之路经济带”同“欧亚经济联盟”、蒙古国“草原之路”倡议对接，打造中蒙俄经济走廊，随后三国签署了《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》，成为共建“一带一路”框架下的首个多边合作规划纲要。

2014年12月29日，丝路基金有限责任公司在北京注册成立并正式运行。丝路基金秉承“开放包容、互利共赢”的理念，为“一带一路”框架内的经贸合作和双边多边互联互通提供投融资支持。

2015年3月28日，《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》发布，从时代背景、共建原则、框架思路、合作重点、合作机制等方面对“一带一路”倡议进行阐释。

2015年12月25日，亚洲基础设施投资银行正式成立，这是全球首个由中国倡议设立的多边金融机构，重点支持基础设施建设，促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化进程。目前，亚投行拥有87个成员。

2017年5月14日至15日，第一届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行，主题为“加强国际合作，共建‘一带一路’，实现共赢发展”。

2017年6月19日，《“一带一路”建设海上合作设想》发布，首次就推进“一带一路”建设海上合作提出中国方案，向国际社会阐释共建“21世纪海上丝绸之路”的核心理念，深化与沿线国家的海上合作。