深走实 造福人民——专家解读推进“一带一路”建设工作5周年座谈会精神

新华社北京8月27日电 题：走深走实 造福人民——专家解读推进“一带一路”建设工作5周年座谈会精神

新华社记者安蓓、于佳欣、王优玲

习近平总书记27日出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话，强调推动共建“一带一路”走深走实，造福沿线国家人民，推动构建人类命运共同体。

5年来，共建“一带一路”由理念到行动，引起越来越多国家的热烈响应，正在成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。此次座谈会传递出哪些重要信号？作出了哪些重大部署？记者采访权威专家进行了解读。

推进经济全球化的重要途径

春华秋实，5年奋进，“一带一路”建设连点成线到面，促进改革开放形成新格局，为世界经济发展注入新动能，为全球治理体系作出重要贡献。

“共建‘一带一路’续写了中国特色社会主义开放理论的时代版本，丰富了开放条件下中国特色社会主义发展的理论内涵。同沿线国家谋求合作的最大公约数，顺应了合作共同发展的时代潮流，得到更多国家的热烈欢迎和积极响应。”中国宏观经济研究院研究员史育龙说。

5年来，共建“一带一路”大幅提升了我国贸易投资自由化便利化水平，推动我国开放空间从沿海、沿江向内陆、沿边延伸，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局；

5年来，我国同“一带一路”相关国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位。

倡议源于中国，但机会和成果属于世界。国务院发展研究中心对外经济部部长赵晋平说，共建“一带一路”倡议是中国向全球提供的公共产品，有利于全球发展繁荣，推动全球化更加普惠、更加包容。

习近平总书记指出，共建“一带一路”之所以得到广泛支持，反映了各国特别是广大发展中国家对促和平、谋发展的愿望。

国际金融危机爆发以来，发达国家对外投资乏力，共建“一带一路”成为拉动全球对外投资增长的重要引擎。北京大学光华管理学院院长刘俏说，随着中国与广大发展中国家在全球经济增长中相对贡献的历史性提升，“一带一路”成为推动中国与参与国家经济持续较快增长的重要平台，并为全球可持续增长提供新的解决思路和方案。

推动共建“一带一路”向高质量发展转变

经过夯基垒台、立柱架梁的5年，共建“一带一路”正在向落地生根、持久发展的阶段迈进。

当今世界正处于大发展大变革大调整时期。共建“一带一路”5年来，有利因素加快集聚，机遇前所未有，挑战也同时存在。习近平总书记强调，我们要具备战略眼光，树立全球视野，既要有风险忧患意识，又要有历史机遇意识，努力在这场百年未有之大变局中把握航向。

“从全球视野、时代发展角度，总结5年来的工作，明确新时代新定位，对于下一步推进共建‘一带一路’走深走实、实现高质量发展至关重要。”史育龙说。

以共建“一带一路”为实践平台推动构建人类命运共同体，是中国应对挑战、把握机遇的选择。“经济全球化和区域经济一体化、合作发展共赢仍是大势所趋。‘一带一路’倡议推动更加有效、完善、平等、开放、包容的全球和区域经济治理体系，契合全球发展与合作的客观需要以及应对世界经济风险和挑战的现实需要，展现了中国作为负责任大国的智慧和担当。”商务部研究院区域经济研究中心主任张建平说。

5年来，“一带一路”建设始终以互利共赢为出发点和落脚点，中国与相关国家的经济合作取得显著成效。

习近平总书记的重要讲话向外界释放了明确信号——

共建“一带一路”是经济合作倡议，不是搞地缘政治联盟或军事同盟；是开放包容进程，不是要关起门来搞小圈子或者“中国俱乐部”；是不以意识形态划界，不搞零和游戏，只要各国有意愿，我们都欢迎。

回顾过往，落地生根，硕果累累。展望未来，百尺竿头，更进一步。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，高质量发展既是中国经济发展的方向，也符合沿线各国需要。进入新阶段，共建“一带一路”要精耕细作，持续提高发展质量和效益，让沿线国家人民得到更多获得感。

共同绘制好精谨细腻的“工笔画”

积土成山、积水成渊。5年来，共建“一带一路”完成了总体布局，“走深走实”成为下一阶段的关键词。

如何建设更多“民心工程”？如何搭建更多贸易平台，促进贸易自由化？如何解决融资难融资贵等问题？如何推动共建“一带一路”行稳致远？

针对这些实际问题，习近平总书记的重要讲话开出“药方”，明确要在项目建设上下功夫，在开拓市场上下功夫，在金融保障上下功夫，围绕共建“一带一路”开展卓有成效的民生援助，规范企业投资经营行为，高度重视境外风险防范。

“‘一带一路’沿线各国迫切需要通过改善基础设施建设获得发展机会、实现脱贫致富，要抓住人民真正需要又不超越发展阶段的需求，雪中送炭，多建一些小而美、让当地百姓更多受益的民生工程。”张建平说。

在走出去的过程中，我国国企、民企齐头并进，成为共建“一带一路”的形象大使。张建平说，遵守东道国法律法规，履行环保责任，与当地社区居民有效沟通，这对中国企业适应全球化提出更高要求。

共建“一带一路”是长期复杂的历史工程，成长路途伴随着风风雨雨。习近平总书记强调，一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果，推动共建“一带一路”走深走实，造福沿线国家人民，推动构建人类命运共同体。

推进“一带一路”建设工作领导小组办公室副主任、国家发展改革委副主任宁吉喆说，中国具有传统生产要素的比较优势和正在形成的资金、管理新优势，广大发展中国家市场资源优势明显，发达国家具有资金、技术优势，通过双方合作、三方合作、多方合作，将为参与国带来更多发展福祉。