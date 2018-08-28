国务院大督查：异地就医直接结算仍有“堵点”

新华社南京８月２６日电（记者张泉）转诊信息上传不及时、办理住院手续时未出示医保卡、就医前未在参保地备案……在江苏南京，不同原因导致患者难以顺利办理异地就医结算的情况仍然存在。

让信息多跑路，让患者少跑路，异地就医住院费用直接结算，有利于解除患者异地住院报销的烦恼，是我国着力推动的便民举措。８月２３日，２０１８年国务院大督查第十督查组在组长许甘露带队下针对异地就医结算情况进行了明查暗访。

在南京总医院，记者看到，医保办、住院结算处等地都张贴了异地结算所需材料、办理手续清单。但在具体办理过程中仍存在一些问题使患者难以顺利办理结算。

“我８月１１日就在射阳县当地医院开具了转诊单，但８月１９日在南京总医院入院时，转诊信息仍未上传。”江苏省盐城市射阳县城镇职工路某告诉记者，为此，他只能自行垫付７０００余元押金入院。

安徽省滁州市来安县新农合患者刘某在来南京数日前已在参保地办理转诊手续，但８月２３日就诊时仍无法查询相关信息，患者担心高额住院费用，对是否住院犹豫不决。

除转诊信息上传不及时外，患者对异地结算政策不了解也是重要原因。

“跨省异地就医结算的流程就是三句话：先备案、选定点、持卡就医。”国家医疗保障局副局长李滔日前表示，一些人对流程、对怎么快速进入通道能够享受直接结算，还不是太清楚。

此外，异地就医住院费用直接结算还面临政策差别带来的困扰。各地在异地就医备案流程、报销比例、财务结算等方面的规定不尽相同，对相关对接工作会产生一定影响；各地医保目录并不统一，而有些患者对此并不了解，结算时发现用了许多自费药品，无法报销，有的群众为此多支付数万元医药费。