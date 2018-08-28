央视快评｜推动共建“一带一路”走深走实造福人民

来源：央视网

“一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果，推动共建‘一带一路’走深走实，造福沿线国家人民，推动构建人类命运共同体。”习近平总书记27日在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上发表重要讲话，深刻总结5年来共建“一带一路”取得的显著成就，科学分析共建“一带一路”面临的新形势新任务，对推动共建“一带一路”走深走实进行了具体部署，为推进“一带一路”建设工作提供了根本遵循。

自5年前的秋天，习近平总书记提出“一带一路”倡议以来，应者云集，参与者越来越多。这一重大倡议顺应全球治理体系变革内在要求，彰显同舟共济、权责共担的命运共同体意识，为完善全球治理体系变革提供了新思路新方案。5年的共商共建共享，“一带一路”建设已成为推动构建人类命运共同体的重要实践平台。5年来，共建“一带一路”不仅推动我国形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局，还有力地造福了沿线国家人民，我国同“一带一路”相关国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位，我国对外投资成为拉动全球对外直接投资增长的重要引擎。

“一带一路”倡议推进这5年，正值国际形势动荡多变、世界经济增长乏力、贸易保护主义与单边主义愈演愈烈的5年。作为负责任大国，中国创造性地以“一带一路”承担起推动世界经济增长和全球化发展的重任，将国际社会引入到共谋发展的轨道。时至今日，习总书记再次旗帜鲜明地向世界展示中国胸襟：共建“一带一路”是经济合作倡议，不是搞地缘政治联盟或军事同盟；是开放包容进程，不是要关起门来搞小圈子或者“中国俱乐部”；是不以意识形态划界，不搞零和游戏。习近平总书记的重要讲话充分体现了和谐万邦的东方理念，推动构建人类命运共同体的天下情怀。

当前，“一带一路”建设正实现从“大写意”走向“工笔画”的新跨越，开启从“夯基垒台、立柱架梁”转向“聚焦重点、精雕细琢”的新征程。展望未来，我们要按照习总书记的指示，保持“百尺竿头更进一步”的锐气，推进共建“一带一路”向高质量转变；特别是要在项目建设上下功夫，要在开拓市场上下功夫，要在金融保障上下功夫，要推动教育、科技、文化、体育、旅游、卫生、考古等领域交流蓬勃开展，要规范企业投资经营行为，要高度重视境外风险防范。这“六个要”为新时期绘制好共建“一带一路”“工笔画”规划了明确路径，我们要不折不扣地执行。

浩渺行无极，扬帆但信风。我们要深刻学习领会习近平总书记重要讲话精神，加强党对共建“一带一路”工作的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，以时不我待、只争朝夕的精神投入到工作中，推动共建“一带一路”走深走实造福人民，为沿线各国谋发展，为世界经济添动力。

央视评论员