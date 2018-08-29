垃圾分类科普知识|上海生活垃圾分几类？如何分？

来源：绿色上海

上海的生活垃圾分几类？？？

快来看看，这些被采访的人是怎么回答的？

哎呀，统统都错啦！

正确答案是 本市日常生活垃圾分四类：

有害垃圾、可回收物、湿垃圾、干垃圾

该分类办法自2014年5月1日就开始施行了哦！

再来考考你们！

卫生纸属于什么垃圾？



这位美女，卫生纸不管有没有湿度，都是干垃圾哦~

那油漆桶、杀虫剂又属于什么垃圾呢？

瓜皮果核、花卉绿植呢？

废旧衣物呢？

猪大骨呢？

……

现如今，生活中废弃物品的数量和种类越来越多，

想要准确分类投放，

还真不是一件易事呢！

但为了保护地球母亲，造福子孙后代，

我们每个人，都必须学会并践行生活垃圾分类投放！

那么，我们到底该怎么做呢？

（1）

*生活垃圾怎么分？怎么投放？*

首先，请大家来学习这份《上海市生活垃圾分类指引（居住区）》上的相关内容，

上面可是说的清清楚楚呢~

（2）

*垃圾种类那么多，有些没写进《指引》里，怎么办？*

所以这个时候，

你就需要一个智能手机、一个微信公众号了！

打开手机微信,

关注“垃圾去哪儿了”微信公众号,

点击菜单栏“垃圾怎么分”,

查询日常生活垃圾分类，

一分钟就让你学会分！

在查询过程中，

如果发现没有您要查找的垃圾，

别着急，该平台将在五个工作日内进行更新哦！

（3）

*那平时我们在家里，要怎么做才正确呢？*

首先，咱一起背个口诀：

“一严禁、一鼓励、两分类”

（一严禁：严禁将有害垃圾混入其他各类生活垃圾；一鼓励：鼓励居民将可回收物通过售卖方式纳入再生资源回收利用体系，或交投至两网融合服务点、可回收物收集容器；两分类：做好日常干、湿垃圾两分类。）

其次，就是我们平时在家里要常备2个垃圾桶，

一个垃圾桶是投放湿垃圾，即瓜皮果壳剩菜剩饭等，

另一个是投放干垃圾，如纸巾大骨头破碎陶瓷等等。

最后，附上上海市废弃物管理处制作的

垃圾分类宣传小视频，

帮助大家更简单、更快速地get垃圾分类知识哦！