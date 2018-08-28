【大江奔流——来自长江经济带的报道】高质量对外开放 上海吹响新号角

来源：中央广电总台国际在线

（记者 王姗姗）：在上海国际贸易单一窗口运营方、上海亿通公司的电子大屏上，密密麻麻的黄色光点显示着全球船舶的实时坐标位置、上海口岸业务动态等关键信息。

国际贸易单一窗口的运营，为贸易船舶进出上海港大大节约了时间和成本。办通关手续实现了从“人跑路”向“信息跑路”的转变，提交的资料由四套系统1113项数据简化为一套系统388个数据，船舶进出港环节全流程从原来的2天缩短至2小时，货物进出口申报环节全流程从24小时缩短至半个小时。

不仅如此，通关一体化改革后，出口货物检验检疫通关放行时间从原先的两天半缩短至1天，每批货物成本从200元人民币降低为100元；进口货物检验检疫通关放行时间从一天半缩短为半天，每批货物至少节约成本300元人民币。

建设国际贸易单一窗口，是上海自贸区制度创新的重要内容。上海国际贸易单一窗口建设于2014年2月正式启动，成为进一步优化跨境贸易营商环境的重要举措。过去，货物通关或船舶进出港时，企业需要对接多个口岸监管单位，在海关、海事等部门之间奔波，提交大量重复的收据和材料。单一窗口按照“一个平台、一次提交、结果反馈、数据共享”的理念，让数据多跑路，让企业少奔波。目前，单一窗口已对接中央到地方的22个部门，服务27万家企业，上海口岸95%以上的货物申报、全部的船舶申报，都已经通过单一窗口办理。

上海亿通国际股份有限公司常务副总经理吕锋说，上海自贸试验区国际贸易单一窗口的建设正在打通以上海港为中心的国际贸易的“内外纵深”。向内，长三角三省一市70%以上的货物出口走上海口岸，“单一窗口”通过与部分航运企业合作，已陆续将一些服务应用功能推广到了长三角区域，在整个长三角区域共设了23个服务点，基本覆盖区域内的重要港口，长江黄金水道的通关能力得到了大幅提升，企业物流成本大幅降低。

向外，亿通国际目前建成并运营全国最大的地方电子口岸平台，形成了数据量为亿级的航运主题数据库。2014 年，APEC第22次领导人非正式会议批准《亚洲太平洋示范电子口岸网络工作大纲》，同意这一网络的运营中心设立在上海示范电子口岸，目前已有9个经济体12个口岸加入。上海港已经启动了和西班牙巴塞罗那、澳大利亚新南威尔士港等互通试点项目。

上海自贸试验区位于长江经济带和“一带一路”的交汇点。2014年起，海关总署启动了长江流域大通关体制改革，形成了长江经济带“十二城海关如一关”的格局，并在此基础上推动全国通关一体化改革。

开放是上海发展的最大优势。今年是改革开放40周年，也是上海自贸试验区成立5周年。上海自贸试验区作为全国首家自贸试验区，成为进一步扩大开放的排头兵。今年7月，上海出台《上海市贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措 加快建立开放型经济新体制行动方案》，聚焦金融业开放合作、构筑更加开放的产业体系、建设知识产权保护高地、打造进口促进新平台、创造一流营商环境等5个方面，提出100条开放举措，也就是引起国内外高度关注的“扩大开放100条”行动方案。上海市发展改革委主任马春雷说，通过坚定不移地深化改革、扩大开放，可以应对当前复杂的国际经济形势，“就目前来说，外贸和投资还是比较稳定的，外资没有明显的下降，但是确实要有危机感，要未雨绸缪去考虑。我们的应对就是推出100条，根本的目的就是以政策预期的确定性来应对国际经济形势的不确定性。这其中有32条是关于金融开放的，也有关于制造业开放的，还有上海关于服务业开放的，还有就是持续改善营商环境。这几个方面组合起来，可以应对当前比较复杂的国际经济形势。”

上海市发改委表示，一个月来，经过上海市政府各部门不断努力，100条举措中落地实施的已经达到74条。同时，上海通过推进《进一步强化上海自贸试验区改革与全市改革联动的实施方案》，明确了复制推广一批、同步试点一批等“四个一批”共76项改革创新事项。上海国际贸易“单一窗口”作为自贸试验区最佳改革实践案例在全国复制推广，先进区后报关、批次进出集中申报等多项贸易便利化改革措施，已在长江流域范围、海关特殊监管区域等分阶段有序推广实施。

上海市发展改革委主任马春雷说，上海依靠“内外兼修”，改革与开放多措并举、互相促进，保持稳中向好的发展大局，“上海依靠‘三内一外’来应对经济发展的挑战。一是增强内生动力，通过科技创新来提高发展的质量、效益和内涵。二是优化内需市场。中国有庞大的内需市场，上海又是一个重要的国际消费城市，全世界进入中国的首店首品50%是落在上海，我们正在打造新品首发地，优化消费环境。三是强化内部变革，刀刃向内优化营商环境。‘一外’就是扩大对外开放，抓‘100条’的落地，继续稳定外资、外贸形势。”

中国政府明确表示，中国会根据自身发展的需要，按照自己的节奏和时间表，积极、稳妥、有序地不断扩大市场开放，使中国人民和世界各国人民都能享受到中国改革开放带来的红利。上海作为中国进一步改革开放的先遣队之一，正是这一进程的缩影。