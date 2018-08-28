将国家监察体制改革试点工作向纵深推进！市工作小组会议作全面部署

来源：上观新闻 作者：谈燕

上海市深化国家监察体制改革试点工作小组今天上午举行会议，总结前一阶段全市改革试点工作推进情况，就下一步深化国家监察体制改革试点工作作出全面部署。市委书记、市深化国家监察体制改革试点工作小组组长李强主持会议并讲话。

市委副书记、市深化国家监察体制改革试点工作小组副组长尹弘出席会议。

会议指出，改革试点工作启动以来，全市上下坚决贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，结合上海实际，扎实有序推进国家监察体制改革试点工作，各相关部门主动作为、密切配合，取得了阶段性的积极成效。下一步，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握党中央和中央纪委关于深化国家监察体制改革的部署安排，准确把握宪法、监察法要求，牢牢把握稳中求进基本工作方针，认真总结试点经验，提出深化细化举措，将国家监察体制改革试点工作向纵深推进。

会议强调，要始终坚持党的集中统一领导。各级党委要进一步夯实主体责任，强化对改革全过程的领导，真正把责任落地落实。各级纪检监察机关要持续推进纪检监察工作双重领导体制具体化、程序化、制度化，确保纪检监察机关始终在党的领导下履职尽责、做好工作。

会议指出，要着力提升监督效能，做到定位向监督聚焦、责任向监督压实、力量向监督倾斜，形成纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督四个全覆盖的权力监督格局。要更加突出政治监督，积极推动监察职能向基层延伸，加大对重点领域的监督。

会议指出，要持续保持反腐惩恶高压态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持行贿受贿一起查。要坚决整治群众身边腐败和作风问题，把扫黑除恶同反腐败结合起来，依法严厉打击“村霸”“市霸”，增强人民群众的安全感、获得感、幸福感。

会议强调，要扎实做好纪法贯通、法法衔接这篇新文章。强化制度创新，主动对接有关上位法规定，立足上海实际，紧扣重要环节、重点内容，不断健全完善制度规范。要加强纪检监察队伍能力建设，打造一支政治过硬、专业精湛、作风优良的纪检监察干部队伍。

市深化国家监察体制改革试点工作小组副组长和相关市领导廖国勋、周波、于绍良、陈寅、诸葛宇杰、龚道安、张本才出席会议。（题图来源：视觉中国）