来源：新华网

新华社北京8月28日电 题：为有源头活水来——迎接中非合作论坛北京峰会系列述评之一

新华社记者 王卓伦

希望的时刻，收获的季节。中非合作论坛北京峰会如期而至。继2006年北京峰会和2015年约翰内斯堡峰会之后，2018年9月3日至4日，中非友好大家庭又将迎来团圆。任凭国际风云变幻，中非厚植传统友谊初心不改，书写友好合作新篇章更为精彩。

“患难之交才是真朋友”

“河有源泉水才深。”习近平主席曾引用这句非洲谚语，解释中非为何同呼吸、共命运、心连心。

上世纪70年代，作为数以万计远渡重洋的中国工人之一，周平的父亲与家人一别5年，同非洲兄弟并肩拼搏，建成了西方认为“不可能”的坦赞铁路。

2017年，作为负责人之一，已年过半百的周平在埃塞俄比亚见证了亚吉铁路的通车。子承父业的他，又动员大儿子来到非洲，在“新时期的坦赞铁路”上挥洒青春。

一道道铁轨，延伸着一代代中非人民的友谊。一段段历史，承载着中非携手共进的佳话。

论坛北京峰会期间，众多非洲国家领导人、非盟委员会主席、联合国秘书长、27个国际和非洲地区组织将齐聚北京，外国领导人出席人数创今年中国主场外交之最。

这背后，是中非双方对兄弟情谊的珍视。

“患难之交才是真朋友。”习近平主席道出中非关系牢不可破的真谛。

新中国恢复联合国席位的赞成票中，有三分之一来自非洲国家；中国汶川特大地震发生后，许多非洲国家在自身不富裕的情况下慷慨解囊；2014年，中国在援非抗击埃博拉行动中率先行动，引领国际社会援非抗疫……

珍重历史，更要继往开来。

2000年，在非洲国家提议下，“中非合作论坛”应运而生，开辟了中非集体对话、共谋发展的新路径。

2015年，中非合作论坛约翰内斯堡峰会成功举行，成为中非关系发展的一座里程碑。

2018年北京峰会，映照出中非关系正向更高水平迈进。非洲这片“希望的大陆”“发展的热土”，已成为全球经济增长最快的地区之一，中国作为世界经济增长的重要引擎，也保持着良好的发展势头。

“中非过去有着相同的历史遭遇，如今又面临着发展振兴的相同任务。峰会期间，中非领导人将共商在新时代的合作大计，巩固守望相助、休戚与共的友谊。”中非合作论坛事务大使周欲晓说。

“永远做非洲的真诚朋友和可靠伙伴”

五彩的盛装、喜庆的非洲鼓、欢快的民族舞……7月，“西非明珠”塞内加尔、“千丘之国”卢旺达、“彩虹之国”南非、“印度洋明珠”毛里求斯热情欢迎习近平主席的到访。

2018年，习近平连任国家主席后的第一次出访就踏上了非洲大陆。2013年，他就任国家主席后首次出访的目的地同样选择非洲。

作为发展中国家最集中的大陆，非洲一直是中国外交的重要基础。连续28年，中国外交部长都将非洲作为开年首访的目的地。每年，总有多名非洲政要访华，明确中国为其外交优先发展方向，真诚表达合作意愿。

纳米比亚总统根哥布说，中国一直平等对待非洲中小国家。中国历史上支持非洲的正义事业，今天继续帮助非洲的发展。

“无论中国发展到哪一步，无论国际风云如何变幻，中国都将始终同非洲等广大发展中国家站在一起，永远做非洲的真诚朋友和可靠伙伴。”习近平主席庄严承诺。

中央党校国际战略研究院教授罗建波表示，中国在发展对非关系时，从来不以捐助者自居，而是始终强调互利共赢的合作，这让中国赢得了信任和尊重。

真正的朋友，是在逆境中共寻机遇，在发展中携手进步。当前全球经济不稳定因素增多、保护主义抬头，2017年中国与非洲的进出口贸易总额却高达1700亿美元，同比增长14.1％。

“中国提出的‘一带一路’对非洲意味着高质量发展的机遇，这比单纯的便宜买进、高价卖出赚差价更有意义。”在广州做了16年生意的塞内加尔人穆斯塔说，他期待着中非贸易由此提质升级，迎来新一轮“淘金时代”。

“人生乐在相知心”

在中国找到幸福伴侣的坦桑尼亚人，在毕业典礼上用文言文演讲的索马里人，在广场上与阿姨们欢笑共舞的莫桑比克人……系列纪录片《我从非洲来》讲述了众多非洲人的中国故事，涌动着浓浓的“亲”意。

“人生乐在相知心。”习近平主席在多个场合强调过人文交往的重要性，认为中非关系的根基和血脉在人民，中非关系发展应该更多面向人民。

5年多来，中非已举办百余场人文交流活动，实施200多个人文合作项目。目前，中国在非洲41个国家设有54所孔子学院、27所孔子课堂；双方已建立130多对友好城市，每年赴非旅游的中国游客超过百万人次。

国务委员兼外交部长王毅表示，2018年中非合作论坛北京峰会将进一步推出以人民为中心的多项合作举措，鼓励中非人民更多参与其中，深化中非人民相知相亲，为中非关系发展提供更充沛甘甜的“源头活水”。

心相依，情相连。从历史到现实，从政治互信、经贸合作到人文交流，“构建更加紧密的中非命运共同体”的主线贯穿其中，使中非友谊历久弥坚、中非关系行稳致远的图景愈发生动。

“结交一言重，相期千里至。”论坛会徽上的“合抱之手”融通着暖流、蕴蓄着能量。以“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”为主题的北京峰会召开在即。我们相信，中非人民的友谊之手将会握得更紧，共同构建中非命运共同体之路将会走得更实更远。（网站首页图：新华社图片）