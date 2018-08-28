新华社论学习贯彻习近平全国宣传思想工作会议重要讲话

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意识形态工作是党的一项极端重要的工作。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把宣传思想工作摆在全局工作的重要位置，加强党对意识形态工作的领导，全面推进党的理论创新，推动中国特色社会主义和中国梦深入人心，广泛弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，不断巩固壮大主流思想舆论，大幅提升国家文化软实力和中华文化影响力，使全党全社会思想上的团结统一更加巩固。

做好意识形态工作，事关党的前途命运，事关国家长治久安，事关民族凝聚力和向心力。在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记深刻阐明，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，是全党特别是宣传思想战线必须担负起的一个战略任务，这对做好新形势下宣传思想工作具有重要指导意义。

“宣传思想工作是做人的工作的，要把培养担当民族复兴大任的时代新人作为重要职责。”在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记就宣传思想工作如何“育新人”提出要求、作出部署，指明了立德树人、以文化人的实践方向。

文化兴国运兴，文化强民族强。在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记提出了“兴文化”的使命任务：坚持中国特色社会主义文化发展道路，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，继承革命文化，发展社会主义先进文化，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。这为新时代文化事业的发展提供了根本遵循，指明了前进方向。

随着中国日益走近世界舞台中央，中国与世界深度融合、相互激荡，讲好中国故事，传播好中国声音，向世界展现真实、立体、全面的中国，是宣传思想战线的重要使命任务。在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记围绕讲什么中国故事、如何讲好中国故事、怎样展现好中国形象作出深刻论述，提出明确要求。