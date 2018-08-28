人民日报评论员：肩负起时代赋予的使命任务——论学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话精神

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新华社北京8月28日电 人民日报8月29日评论员文章：肩负起时代赋予的使命任务——论学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话精神

伟大的时代需要伟大的精神，伟大的精神推动伟大的事业。

“做好新形势下宣传思想工作，必须自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务”。在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记深刻分析国内国际形势、意识形态领域态势、信息化发展趋势，提出做好新形势下宣传思想工作的使命任务。习近平总书记的重要讲话，为我们立足新方位、找准新坐标、展现新作为，指明了努力方向。

一个时代有一个时代的主题,一代人有一代人的使命。中国特色社会主义进入新时代，我国发展形势总的很好，做好宣传思想工作具有坚实的理论基础、实践基础、物质基础、民心基础。同时，正如习近平总书记强调的，中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。越是取得成绩的时候，越是要有如履薄冰的谨慎，越是要有居安思危的忧患。我们党要团结带领人民实现党的十九大确定的战略目标，夺取中国特色社会主义新胜利，更加需要坚定自信、鼓舞斗志，更加需要同心同德、团结奋斗。

从国内看，实现中华民族伟大复兴正处于关键时期，我们必须把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，既解决实际问题又解决思想问题，更好强信心、聚民心、暖人心、筑同心。从国际看，世界正处于百年未有之大变局之中，我们必须既积极主动阐释好中国道路、中国特色，又有效维护我国政治安全和文化安全。从意识形态领域看，思想文化相互激荡、价值观念多元多样，我们必须坚持以立为本、立破并举，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力。从信息化发展及趋势看，新一轮科技革命带来传播格局深刻变革，我们必须科学认识网络传播规律，提高用网治网水平，使互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量。

“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”，习近平总书记提出的这个使命任务，是新形势下宣传思想战线的光荣职责，是在新的历史起点上开创宣传思想工作新局面的根本要求。时刻牢记、努力践行这个使命任务，要从党和国家工作的大局去把握，从中华民族伟大复兴的进程去审视，从我国社会主要矛盾变化、人民群众新期待的角度去认识，深刻理解其历史必然性和极端重要性。时刻牢记、努力践行这个使命任务，要看到五个方面不是简单并列关系，而是相辅相成、相互促进的有机整体，在实践中不能顾此失彼、只抓其一不顾其他，而要注重协同性、关联性、整体性，从而贯通起来把握，结合起来推进。时刻牢记、努力践行这个使命任务，要增强责任感和紧迫感，对照要求找差距、补短板、强弱项，不断增强党的十九大提出的“八种本领”，以坚定者、奋进者、创新者的姿态，创造无愧于时代的业绩。

宣传思想工作作为党的一项重要工作，自党成立起就肩负着神圣职责与光荣使命。今天，在中华民族走向伟大复兴的关键时期，全力完成好时代赋予的光荣使命任务，宣传思想工作就能更好促进全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局作出更大贡献。（网站首页图：新华社图片）