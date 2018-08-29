马克龙称将提出加强欧洲安全计划-“欧洲安全不能靠美国”

晨报记者 徐惠芬 综合报道

当地时间27日，法国总统马克龙在巴黎举行的法国驻外使节会议上发表演讲。由于演讲公布了法国未来一年的外交方针，所以备受外界关注。

马克龙表示，欧洲应该停止在安全问题上依赖美国，并呼吁与所有欧洲伙伴对话，其中包括俄罗斯。此外，马克龙还称，将对七国集团提出改革建议，加强发达国家和中国、印度以及非洲国家的对话。

呼吁与俄加强对话

自1993年以来，每年8月底，法国都会召开驻外使节会议，法国总统通常会在这一会议上公布未来一年的法国外交方针。

今年的驻外使节会议在27日召开。当天，约有250名法国驻外使节出席了此次会议，聆听马克龙的法国外交路线图。

在一个半小时的演讲中，马克龙指出，在安全问题上，欧洲必须停止依赖美国的强大军力，认真考虑未来如何确保自身的安全，“欧洲不能再依靠美国，我们有责任保证欧洲的安全。”

他表示，将在未来数月提出一项旨在加强欧洲安全的计划。法国希望和欧洲合作伙伴就包括安全在内的多项议题共同进行一次“透彻的思考”。

这些“伙伴”当中也包括俄罗斯。马克龙表示，尤其希望同俄罗斯就网络安全、化学武器、太空安全、地区冲突以及港口地区保护等议题进行对话。

长期以来，欧洲国家在防务上严重依赖北约和美国。不过，自特朗普上台后，特朗普多次就国防开支问题对北约盟友提出批评。就在上月的北约峰会上，特朗普就向盟友催要更多“份子钱”，引发了欧洲国家对北约未来的忧虑。美利坚大学教授戈德盖尔对媒体说，欧洲领导人开始意识到，必须思考一个没有美国的北约是什么样子。

提出G7改革建议

马克龙还表示，将在今年年底之前，向七国集团其他成员国提出和美国有关的改革建议，希望G7各成员国能够共同推动革新G7集团的框架和远景目标。

马克龙强调，七国集团应在保持协调一致的基础上，同中国、印度以及非洲就气候变化、贸易、数字化、青年等议题加强对话。

此外，马克龙还希望在英国脱欧后，能与英国保持“特殊关系”，但不会以欧盟团结为代价。

马克龙称，希望在今年年底之前，欧盟和英国能够达成英国脱欧协议。

他说，尊重英国人民脱欧公投的决定，但这不能建立在破坏欧洲完整性的基础之上，“法国希望能同英国继续保持牢固且特殊的关系，但不会以欧盟团结为代价”。