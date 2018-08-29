麦凯恩VS特朗普谁代表真正的美国？

晨报记者 顾文俊

美国人称他是“真英雄”，他的逝世被认为是“国家高于一切”的美国政治时代的结束。唯独特朗普对其生平轻描淡写。出身名门望族，饱受战争磨砺，两度竞选总统，如果只有这些经历，约翰·麦凯恩，这位享年81岁的参议员恐怕还不足以被全美国歌颂，更不足以令英国首相特蕾莎·梅称其为“伟大的政治家”，也不足以令德国外长马斯称其为“建立了强大可靠的跨大西洋伙伴关系的先驱”。当外国政要声称麦凯恩的去世“对全世界都是一个巨大的损失”，连美国人都会自问：麦凯恩究竟留下了什么？他和特朗普，谁能代表真正的美国？《顾问》本期访谈嘉宾：凤凰卫视时事评论员 同济大学兼职教授 邱震海

麦凯恩留下了什么？

新闻晨报：您和麦凯恩有过一面之缘，他给您留下的印象如何？

邱震海：虽然他的言论和观念带有明显的冷战思维，但是，他的为人给我的感觉还是比较谦逊的。2015年香格里拉峰会期间，我作为普通代表与会，在门口过安检的时候，刚好他就排在我的身后，我记得他两眼关注地看着我，说了一句“Good M orning, sir”，然后伸出手来和我握手。我想，并不是每个美国政坛大佬都会有此绅士风范。

新闻晨报：外界对他的称谓很多，诸如共和党大佬、资深参议员、战斗英雄、国家英雄，还有评论说他是“国际主义”共和党人、共和党内的温和派。在美国人的眼中，他究竟是个什么样的符号？

邱震海：在特朗普时代，麦凯恩就是共和党内传统意义上的主流。他主张国际化、多边体制、自由贸易、跨大西洋结盟，所有这一切都与特朗普相悖。美国主流媒体对他的纪念铺天盖地，与其说是纪念，不如说是借纪念他来反特朗普。虽说逝者为大，但是，美国社会给予他的待遇之高确实超出了他应有的影响。如果麦凯恩在奥巴马时代去世，对他的纪念肯定不会像现在这样极尽荣华。这种现象也折射出，特朗普上任一年零七个月来，不但没有弥合美国社会从价值观到行为方式的分歧，反而令其更加撕裂。

新闻晨报：从美国主流媒体的表现来看，似乎不悼念和不追怀是一种政治上的不正确，但是，麦凯恩给这个国家到底留下了什么？

邱震海：在美国的价值观和语境当中，他是一个爱国主义者。无论是朝鲜战争、越南战争、伊拉克战争，他都在为西方的“自由民主”而战，为合众国利益而战。他是美国政坛为数不多参加过越战的人，而且在越战期间遭遇过苦难，美国传统的价值观在他的身上得以凝聚，而这种凝聚正是特朗普时代所急缺的。

他带走了一个时代？

新闻晨报：据说他和特朗普在重要议题上从未达成过共识，甚至在最后的“遗言”中都在批评特朗普治下的美国充满 “部落式竞争”，而特朗普为麦凯恩发表的声明也只是寥寥数语，不够诚意。他们之间的过节源于三观不合还是性格冲撞？

邱震海：既是三观不合，也是性格冲撞，但更主要的是美国社会分裂的缩影，是结构性问题。当今美国政坛即便没有特朗普，也会出现一个“张朗普”、“李朗普”，也就是说，一定会出现一个跟美国主流社会价值观冲撞的不靠谱的总统。主流精英会反对他，但是，中下层选民、萎缩的中产阶级会支持他，这种分歧源自过去40年尤其是过去20年的全球化造成的财富分配不公。我有一个观点，当市场经济遇到科技革命，往往会出现财富分配的极大不公，而美国恰恰是市场经济最发达的国家，也是科技创新最发达的国家。未来十几年科技革命还会迅速发展，人工智能、大数据……所有这些都会成为贫富不均的诱因，在此背景下，虽然不排除温和派占据上风的可能，但是，在特朗普之后继续出现类似政治人物的概率更大，因为只有这样才能呼应底层民意，这也是全球在这一历史阶段遇到的普遍问题。

新闻晨报：《华盛顿邮报》感叹，麦凯恩的逝世标志着一个时代的结束，那是“国家高于一切”的美国政治时代。这种感叹是否言过其实？特朗普鼓吹的“美国第一”不属于“国家至上”范畴吗？

邱震海：听上去似乎特朗普的“美国第一”也是“国家至上”，但是，特朗普所代表的是狭隘的美国利益，是惟美国利益独尊，只要我好，哪怕别人洪水滔天，美国经济的复苏、美国人民的富裕建立在损害别人的基础之上。原来美国的传统价值观不是这样的，它可能会做“世界警察”，但是，这个“世界警察”还有那么一点道德制高点。而现在特朗普治下的美国就像一个自私的人，从道德制高点上瞬间滑落。用特朗普的话来说，把我弹劾掉，每个人都得受穷。美国主流精英也开始面临人格的分裂，在价值观上反对特朗普，在实际利益上却又默默受用。媒体所谓“一个时代的结束”并非言过其实，麦凯恩所经历的那个年代是从二战到冷战，战争年代惊心动魄、波澜壮阔，到处飘扬着爱国主义的情怀，现在，除了反恐需要，毕竟没有什么大的战争，从这个意义上来说，麦凯恩的逝世的确带走了一个“国家高于一切”的美国政治时代。