业绩持续增长，存量业务仍然赚钱-房企巨头亮半年报 多元化格局现端倪

晨报记者 林劲榆

有人继续加仓扎根继续房地产开发、有人已经从卖房者转型成为包租公，还有人跨界业务越做越大，今年以来，越来越多房企感觉压力很大，开始了真正地转型。

万科、碧桂园、绿地等房企已相继发布了半年报，业绩显示，房地产存量业务仍然赚钱，但是融资难度越来越大，拿地难、负债高企，在房地产行业持续调控的背景下，房企投入更多资源寻找新的蓝海，谋求后房地产时代的生存之道。

41家房企净利润率8.74%

截至昨天收盘，在申万二级行业125家房地产开发企业中，已有74家房企公布了半年报；74家公司合计实现营收6031.7亿元，同比增长27.24%，实现净利润715.5亿元，同比增长39.1%；净利增速高于营收增速，这41家上市房企净利润率达到8.74%，较去年同期8.33%有所提升。

在靓丽的半年报背后，可以看到隐患正在显现。在已披露半年报的内地房企中，资产负债率超过80%的共有24家，占比32%。总资产规模1000亿元以上的企业有13家，平均净负债率72.64%，比上年同期增长了8个百分点。规模前三的房企中，万科的总负债达11393.67亿元，资产负债率达84.7%，总负债、资产负债率双双创下公司的历史新高。碧桂园最新负债总额高达12606亿，增幅超35%，资产负债率逼近90%。

中原地产研究中心统计数据显示：随着信贷市场的调控持续，房地产企业在其他渠道融资的需求持续大涨，房地产企业销售业绩逐渐放缓，而随着资金压力的加大，融资需求上涨。在规模化竞争格局背景下，房地产企业对资金的需求更加迫切，海外发债成为房企短期融资渠道的主要选择。

随着监管层严控银行信贷和信托资金违规进入房地产市场，房企融资难度越来越大。海外融资成为很多企业的选择。

行业见顶态势越来越明显

拿地、贷款成本均高企，在各地严控房价的背景下，行业见顶的态势越来越明显。房企们各显神通寻找新的蓝海，有人做起了包租公、有人玩起了高科技、还有人要做汽车。

尽管盈利能力提升，但是今年上半年碧桂园始终在负面消息中挣扎，重要原因之一就是追求高增长带来的管理失调。在半年报中，碧桂园董事会主席杨国强表示，碧桂园正在重新审视公司的管理系统，为了立基百年，宁可放慢一些发展速度，追根朔源地全面提升公司管理水平。

从物流仓储到长租公寓，万科正在从卖房企业转变成依靠房租生存的企业。截至6月末，万科长租公寓业务已覆盖30个主要城市，累计获取房间数超过16万间，相比去年底增加了6万间左右。累计开业超过4万间。万科在长租公寓上的宏大目标是成为全球领先的租赁住宅企业。

绿地在房地产之外的多元产业布局对公司业绩结构的优化作用日益凸显。根据绿地控股的半年报，其大基建产业营业收入773亿元，同比增长45%，占比47%；大消费产业占比10%，其中进出口商品直销营业收入4.8亿元，同比增长37%，酒店旅游业营业收入10.85亿元，同比增长34%，“地产+”效益显现。

出人意料地拿下乐视汽车，恒大集团进军新能源汽车的野心日益凸显。昨天，在半年报业绩会上，恒大表示，计划在中国华东、华西、华南、华北和华中地区，建设5大法拉第未来的研发生产基地。希望10年后，年产能计划达到500万辆，FF91、FF81等多系列多车型产品面向全球市场，覆盖高端、中端及入门级。今年6月，恒大入主美国新能源汽车公司法拉第未来，正式进军电动汽车市场。首款高端电动汽车FF91近日已完成首辆汽车的白车身组装，并启动整车组装。今年8月，恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团成立，将负责法拉第未来在中国的技术研发及所有生产经营管理。

“房企当前传统地产业务投资面临压力，适当参与其他领域投资，利好产业转型，也利好产业风险规避。”易居研究院研究总监严跃进表示，相对房地产市场来说，高科技产业和消费升级产业才起步，市场潜力大，且投资成本相对可控。