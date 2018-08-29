晨报记者 韩忠益

昨日早盘，沪深两市横盘整理，盘中金融等权重板块表现疲软，5G、大湾区、芯片等科技股纷纷冲高回落，而有色板块表现较为强劲，午后股指一度小幅回落，至尾盘稍有回升，最终沪市以小跌2点报收，成交量再度萎缩。

食品饮料高成长

机构报告称：食品饮料行业具备成长性及相对确定价值，兼具蓝筹龙头优势价值和小品种的成长性及阶段性热点。从基本面出发，在子行业板块层面，饮料制造子板块中，较为看好白酒子板块的持续性发展；食品加工子板块中，较为看好食品综合的成长性机会。在个股层面，较为看好优质子板块中优质蓝筹品种的价值，同时中期来看，相比2017年整体呈现的市场资金风格与偏好，可能会有所不同，建议投资者可以适当关注优质高成长性个股价值显现。

旅游股机会凸显

数据显示，上半年，国内旅游人数28.26亿人次，比上年同期增长11.4%。其中，城镇居民19.97亿人次，增长13.7%；农村居民8.29亿人次，增长6.3%。国内旅游收入2.45万亿元，比上年同期增长12.5%。其中，城镇居民花费1.95万亿元，增长13.7%；农村居民花费0.50万亿元，增长8.3%。上半年，国际旅游收入618亿美元，比上年同期增长2.8%。其中：外国人在华花费354亿美元，增长4.6%。上半年，入出境旅游总人数1.41亿人次，同比增长6.9%。

机构认为：金九银十是旅游业消费旺季，旺季前板块估值存在修复机会，特别是免税、酒店的行业性机遇凸显。

放量反弹不现实

消息面上，国务院金融稳定发展委员会要求：防范化解上市公司股票质押风险要充分发挥市场机制的作用，通过扎实推进改革开放，创造良好市场预期，维护金融市场稳定；抓紧研究制定健全资本市场法治体系、改革股票发行制度、大力提升上市公司质量、完善多层次资本市场体系、建立统一管理和协调发展的债券市场、稳步推进资本市场对外开放、拓展长期稳定资金来源等方面的务实举措。

技术上，A股在周一复苏后，市场资金以净流入为主，K线形态转强，盘面也呈现多点开花。昨日的盘中回踩，不像近两个月A股每次全面反扑后，第二个交易日均出现大的调整格局，说明市场正在从前期暴跌中走出来。当然在内外不确定扰动因素影响下，前期在暴跌中受挫的投资者情绪尚待完全恢复，在这种情况下，要大盘持续放量反弹也不现实。存量资金博弈，仍以快准狠操作为主。