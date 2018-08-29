半年报披露近尾声-78家公司拟分配莱克电气最豪气

晨报记者 曹西京

今年半年报披露本周将收尾，截至28日沪深两市共有2509家公司上半年业绩揭晓，其中78家推出了中期分配预案。从现金分红预案看，莱克电气最豪气，拟10股派发现金红利20元（含税）；高送转预案基本消失，目前最高的是创业板公司三联虹普和金通灵，两家公司均计划10转9。山东矿机在推出10转7分配预案后连拉四个涨停，因此中期分红股依然人气高涨。

莱克电气拟分红8亿元

周二，莱克电气强势封涨停板。半年报显示，莱克电气2018年半年度拟每10股派发现金红利20元（含税），共分配红利8.02亿元。以周二涨停价28.14元计算，其股息率高达7.1%，远超目前市场理财产品的年化收益率，自然迎来市场资金追捧。公司上半年实现营业收入28.22亿元，同比增长9.32%；归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元，同比下滑9.27%；扣非后的净利润1.95亿元，同比下滑7.57%。基本每股收益0.51元，到上半年末公司累计未分配利润19.71亿元，也就是说，近半未分配利润将被派发。

莱克电气主营高端家居清洁健康电器的研发、生产和销售业务，属于家电行业，主要产品为吸尘器、空气净化器、智能净水机、厨房电器等绿色小家电产品和园林工具产品，外销收入占64%左右，出口占比较大。公司实际控制人倪祖根及其家人通过莱克投资、GOLDVAC TRADING LIM ITED、立达投资、尼盛创投、盛融创投及倪祖根本人股票账户合计控制公司84.59%股份。这意味着，总共8.02亿元的分红中超过6.784亿元将落入实控人腰包。不过，其大手笔分红仍受到市场欢迎。

高送转基本绝迹

现金分红上升的同时，今年中期计划送转股的公司大幅减少到18家。其中，10送转10股(及以上)的高送转基本绝迹，目前尚无一家披露10送转10股 (及以上)的送转方案。

根据交易所监管高送转标准，上交所10送转5以下不属于高送转；深交所主板10送转5以下、中小板10送转8以下、创业板10送转10以下不属于高送转。此前管理层发文进一步加强对上市公司高送转信息披露的监管：需说明高比例送转方案与公司业绩成长性是否相匹配、需同时披露业绩预告、原则上不支持亏损或业绩大幅下滑个股进行高送转。因此，目前送转比例最高的为创业板公司三联虹普和金通灵，均计划 10转9；帝欧家居和山东矿机则计划10转7，是目前中小板送转比例最高的两家；银龙股份和大豪科技拟10转4.5，为目前沪市送转比例最高的两家。因此，今年送转公司中规中矩，大幅降温。

另外，目前已公布10送转5股以上的11家公司，净利润和预计净利润都同比增长，送转方案与业绩的匹配度较以往年份大幅提升。比如三联虹普预计今年上半年净利润同比增长40%～60%，金通灵预计今年上半年净利润同比增长77.57%～96.04%。