风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

近期，一方面代表着高风险偏好资金情绪的两市融资余额一降再降，今年3月以来连续击穿10000亿元、9000亿元两大整数关口。上周沪深两市融资余额为8574.92亿元，刷新2016年7月以来两年多新低；另一方面，借助沪、深股通的北上资金合计成交875亿元，净买入合计116亿元。其中，沪股通成为成交主力，包揽了近七成净买入金额；深股通也净买入37亿元。

值得注意的是，上周北上资金近半净买入发生在8月20日。当天A股三大股指全线探底回升，北上资金继续逢低扫货风格，合计净买入近57亿元，其中沪股通单日净买入39亿元，创下今年以来次新高，当天成交活跃股也几乎奠定了一周的金额排序，中国平安和贵州茅台稳居当天乃至上周榜首。

“这说明，在投资者纷纷割肉离场时，有资金大胆抄底。”高智说。传统“金九银十”就在眼前，此时大盘下跌，正好给中长线资金入场提供契机。

“其实，上周沪指单日成交金额时隔4年再度降至千亿下方后，已经吸引了市场各方的强烈关注。当时两市共计有817只个股单日成交金额不足1000万元，占比达到23%。其中，有269只个股成交金额不足500万元。而在4年之前，虽然沪指成交量同样在千亿以下，但单日成交金额不足1000万元的个股仅有39只，占比为 15%，成交金额不足500万元的个股更是只有1只。这充分说明大盘短线已经跌不动了。”郁教授道。看上去，近期大盘下滑时未见明显抵抗，中轨处的支撑很容易转而成压力，盘面似乎很孱弱，但上周已经出现多次上午下跌，下午做多力量主动出击的盘中回抽行情，说明上午的下滑还是主力贪得无厌的洗盘震仓行为，一个证明是：上周北上资金趁着大盘下跌流入中小板金额环比前周加大了近3倍。所以本周一A股大幅反弹没有啥奇怪的。

“近阶段，政策面已出现微调，宽松货币政策推动年初处于高位的资金利率回落，积极财政政策有望在基建方面加码，以对冲风险。市场资金多了，大盘自然会回暖。”高智说。他认为后面可以观察回购利率的变化，回购利率已经比前几个月下降很多，这也许是促使资金回流A股的最大利好之一。

今日行情预测：收涨仓位：70%