造车新势力行业将加速洗牌

晨报记者 邬思蓓

小鹏汽车董事长何小鹏近日表示，在造车新势力企业中，没有企业今年可以交付1万辆。蔚来汽车创始人李斌则表示可以交付1万辆，并押下赌注。业内人士认为，新能源汽车处在智能化变革期，造车新势力因此受到资本青睐，但量产是面临的第一道难关。在合资企业、本土车企以及进口车的夹击下，留给造车新势力时间窗口大大缩短，未来能够存活的可能只有3-4家。

规模交付难度大

今年下半年，较早一批进入造车领域的新势力到了交付时间节点，蔚来、威马、小鹏、奇点等均在加紧开展相关工作。

今年5月31日，蔚来汽车向内部员工交付了10辆ES8，6月28日，开始向普通用户交付。今年1月，小鹏汽车发布首发量产上市车型小鹏G3，并实验性地交付了39辆新车。在新造车势力中蔚来汽车第一家对大众交付产品。规模交付比产品发布难度要大好几倍，蔚来和小鹏等都在努力向这个目标迈进。但资金和难度比之前设想的要难得多。

业内人士告诉记者，这些创业者仍处在求生阶段。要在市场立足，需要像互联网企业一样，“烧钱”赚流量博眼球，补贴消费者让销量数据更好看。

发展策略存差异

这些新兴品牌均从纯电动SUV车型入手，但车型设计、智能化程度以及续航里程各不相同。奇点汽车CEO沈海寅对记者表示，技术和品牌力的比拼更为关键。

打造产品竞争力方面，造车新势力采取不同的策略。云度、威马等企业选择自建生产基地，小鹏、蔚来等选择代工模式。业内人士认为，这些企业应加强与传统汽车企业的合作，既可以化解资金难题，又能依靠传统汽车企业的技术、产能，短期推出合格的产品。

长城汽车董事长魏建军认为，智能网联并非稀缺产品。魏建军表示，从资金角度看，自动驾驶和智能互联都推高了成本。新势力造车须要有极大的量才能支撑成本。

“对于这些企业而言，年销量达到5万-10万辆才可能实现盈利。”汽车行业咨询公司J.D.Pow er副总裁梅松林称，这些造车新势力如何实现自我输血将成为胜出的关键。

行业洗牌将加速

小鹏汽车近日宣布40亿元的B+轮融资完成签约，这是造车新势力今年以来最大的单轮融资。从目前情况看，蔚来、小鹏、威马和奇点融资已超过100亿元。

统计数据显示，截至今年5月，国内共有71家整车集团，新能源汽车企业455家（狭义造车新势力企业49家）。新能源汽车外资持股比例限制将放开——在合资企业、本土车企以及进口车的围追堵截下，留给造车新势力时间窗口大大缩短。上汽集团原CFO谷峰认为，未来能够存活的造车新势力可能只有3-4家。

分析人士指出，新能源汽车行业处在电动化、智能化变革期，造车新势力受到资本青睐，但企业远未到走量阶段。随着行业竞争加剧，洗牌将加速。