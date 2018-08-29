用态度创造个性 用品味演绎时尚-享趣就去·东风悦达起亚奕跑辉耀上市

基于对青年族群生活方式与驾乘需求的深入理解和主动沟通，东风悦达起亚旗下推出的全新座驾，融合个性与潮流，智能与趣味的时尚精品SUV—奕跑，于2018年8月22日，在南京国际博览中心召开全国上市发布会，以积极的态度，昂扬的精神，为现场所有来宾奉上了一场别开生面的青春盛宴。

以“享趣就去”为产品宣言的奕跑，虽然是SUV家族的后起之秀，但却凝聚着东风悦达起亚精湛的造车工艺，代表着品牌最尖端的技术水准。个性飞扬，任我随行的奕跑，为年轻新锐们提供了两款车型选择，其中，1.4L趣享手动版官方指导价为6.98万元，1.4L趣享自动版官方指导价为7.98万元。

奕跑的造型设计汲取了顶级汽车设计大师的灵感与“Design KIA”理念的设计精髓，传承了东风悦达起亚品牌一贯的时尚、高档气质，同时也展现出其面向的主流年轻人群所具有的动感阳刚和青春活力。

动力方面，奕跑搭载着一款性能出色的1.4L自然吸气发动机，匹配5档手动或6档自动变速箱，带来强烈的操控乐趣与驾驶快感。不仅如此，得益于东风悦达起亚良好的发动机节能技术，奕跑的百公里综合油耗仅5.4L起，满足了社会对于绿色、节能的环保要求。

凭借东风悦达起亚多年来对SUV领域的前瞻性思考和经验的不断累积，奕跑的市场表现值得期许。 （刘淑清）