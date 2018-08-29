斯柯达形象大使苏炳添亚运会上再创辉煌时刻-斯柯达SUV战略成效初显

8月26日晚，在雅加达举行的第18届亚运会男子100米决赛中，中国短跑健将苏炳添以9.92秒的成绩夺得冠军。值得一提的是，苏炳添不仅是中国速度的闪亮名片，还是上汽斯柯达的形象大使。“亚洲飞人”的厚积薄发与斯柯达品牌在中国市场的蓬勃发展可谓相得益彰。今年1-7月，斯柯达品牌累计销售超过19.3万辆，同比增长11.6%，成为国内市场增速最快的合资汽车品牌之一。

斯柯达品牌与“亚洲飞人”相得益彰

其实，斯柯达与苏炳添结缘已久。早在2016年里约奥运会，旗舰车型速派就曾成为“中国国家田径队首席汽车合作伙伴”。彼时，苏炳添与队友们在男子4×100米接力赛决赛中获得第4名，创造了中国队在该项目的最好成绩。两年来，苏炳添先后刷新了男子60米、100米的亚洲记录。

此次双方的再度合作，不仅是速度的体现，也是品质的契合。在赛道上，苏炳添始终把每一次比赛当作全新的战斗，不断超越自己，给观众带来惊喜，这种不断突破、积极进取的精神也充分诠释了斯柯达为用户创造惊喜的品牌基因。2017年，上汽斯柯达启动了SUV战略，在短短15个月时间内推出了柯迪亚克、柯珞克以及柯米克三款新车。斯柯达SUV战略的稳步推进，不仅为国内消费者带来了丰富的高品质之选和智慧解决方案，也进一步传递了“实在 不简单”的品牌理念。

SUV战略成效初显

数据显示，今年前7个月，SUV车型对于上汽斯柯达销量的贡献已经超过三成，远高于去年同期的 13.5%，SUV战略成效开始显现。根据汽车评价研究院等专业机构的预测，由于国内用户对SUV的偏好，未来该细分市场依然存在较大的增量空间。而自SUV战略启动以来，SUV家族也已经成为斯柯达品牌一张闪亮的新名片。

在拥有完整的轿车及旅行车产品线的基础上，斯柯达紧盯A级SUV市场发力的策略同样颇具实效。A级SUV无疑是最大的SUV细分市场。来自乘联会的数据表明，今年1-7月，国内A级SUV累计销量345万辆，占SUV同期总体销量的64.8%。斯柯达凭借柯迪亚克、柯珞克及柯米克这三款车实现了对A级SUV市场的充分布局。

三款SUV产品各具特色

在车型定位上，斯柯达SUV家族的三款产品既继承了德系基因，同时也各具特色。柯迪亚克提供5座、7座两个版本，动力性能强劲，0-100km/h加速快至 7.5秒，并且配备了1.17㎡全景大天窗以及诸多智能科技配置，深受家庭用户、尤其是许多二孩家庭的欢迎。

柯珞克在产品力的塑造方面则主打均衡实用。造型设计刚毅硬朗，非常契合用户对SUV外形的期待；车身尺寸、动力油耗相较同级车拥有明显优势；前方安全辅助系统、盲点监测、ACC自适应巡航带走停功能、智能疲劳提醒以及全LED大灯等装备的加入进一步增强了其竞争力。

作为“柯家班”最新上市的小鲜肉，柯米克10.99-13.09万元极具性价比的售价几乎惊艳了整个汽车圈，使之成为国内汽车市场最具性价比的欧系SUV之一。而全系标配的8吋大屏智随互联系统、出色的乘坐储物空间以及原汁原味的德系操控感受，更吸引了国内众多首次购车的消费者。

斯柯达下一款SUV车型也已整装待发，将于今年底与国内用户见面。通过不断完善的产品布局并致力于为国内消费者提供智慧出行方案，斯柯达的竞争力持续得到强化，这也将助力品牌迈入新的发展阶段。（焦坚英）