广汽本田·点滴关爱 环保必修课华东开讲

2018年 8月24日，由广汽本田汽车有限公司与经济观察报社共同主办的2018年“广汽本田点滴关爱”环保必修课华东站活动，在苏州同里湿地公园开讲。

本次环保必修课的开讲地点，在风景幽美的同里湿地公园。在同里湿地公园的参天绿树、野花草甸中，广汽本田带领大家一同领略了极具魅力的水上森林景观，并通过互动体验、分享湿地与人文之美，广汽本田将“点滴关爱”的种子，植入了更多人心中。在本次环保必修课的沙龙中，公益电影人、著名青年导演乔乔与中国台湾设计师、污水冰棍创始人洪亦辰，分别向现场嘉宾分享了他们的作品、以及投入环保公益的心路历程。

饮水思源，广汽本田积极响应国家号召，早在2015年就启动了“广汽本田·点滴关爱”流溪河水源地生态保护行动。2016年，广州市环境保护局正式授牌设立“广汽本田-绿芽·流溪河水源地生态环保基地”，通过在流溪河源头村之一的乐明村示范点建立三个生态基地——益生菌堆肥基地、生物防治基地、生态养殖基地，以生态农业、减少化学农药和化肥污染的方式有效保护水源。连续三年的努力，让乐明村逐渐形成了良性的生态闭环，并成为了流溪河源头区域的生态示范点。

立足“广本-绿芽·流溪河环保生态基地”，广汽本田自2016年起面向社会，举办了多届“流溪河亲子公益营”，通过“点滴关爱”行动让孩子、家长亲身参与到流溪河水源地的保护中。（焦坚英）