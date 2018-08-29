林肯大陆展现美式豪华潮流新方向

大家都知道美国在科技领域是很有地位的，那在比较贴近我们生活的汽车业内，美国车的表现会是什么样的呢？我们也许可以从林肯大陆Continental上来了解一些有特点的新东西。

HUD抬头显示系统HUD这个东西其实最早是出现在战斗机上的，之后慢慢沿用到客机上，用途是在低能见度的情况下帮助飞行员驾驶飞机降落，原理也是让飞行员在集中观察前方的状态下还能读取到飞行的基本参数。只不过现在很少有航空公司会选装这个配置，可能是因为太贵了吧。

但在林肯大陆Continental你却可以看到这个充满科技感的神奇东西，548体验下来感觉终于有车型配备了“实用”的HUD，与2017款大陆相比，2018款车型升级之处在于尊耀版和总统版可选装HUD抬头显示功能。之前试驾过的带有HUD的车型也不多，有一些车型所配备的HUD显示真的只能用“鸡肋”来形容，但林肯的这套HUD却让548有了新的认识。

现在开车已经离不开智能互联的支持了，科技感强的车不但要看起来炫酷，用起来更要充满实用和便利。林肯大陆Continental的驾驶舱无疑是一个让人乐于置身其中的场所，宽敞、舒适，到处都是顶尖的装饰材料，全信息化液晶仪表、平视系统、先进的辅助系统和SYNC3 的使用让林肯大陆Continental变成了这个星球上非常先进的驾驶机器之一。

之前我们说到“美式豪华”可能在在消费者心目中留下了诸多固有印象是车型高大，造型威猛，内饰奢华，油耗偏高。但其实，这些印象过于陈旧，美式豪华已经有了更宽泛的发展，在保留传统优势的同时，又通过各种新科技的加持让整台车更加符合现代潮流的使用场景。站在未来回看的话，我们可能应该把这种豪华成为“林肯式的美式豪华”。 （邬思蓓）