宝马品质重塑SUV新标准-全面体验华晨中华V7

2018年8月26日，南京赛马场试驾基地，华晨中华V 7以功夫之名，携颠覆自主SUV的凛然气势席卷而来，让到场嘉宾亲身感受到至臻操控和澎湃动力所带来的无限乐趣，体验了赛道竞速的巅峰荣耀和仪式感，亦满足了驾乘者对驾驭豪华的渴望。

自诞生至今，华晨中华V7代表了豪门血统与澎湃动力的完美结合，始终秉承匠心精神和精湛制造工艺，致力于满足主流人群对民族情怀、超凡性能和国际品质的至高追求，不断探索极致——以宝马技术发动机创造同级别车型最强动力，以宝马标准打造民族品牌世界品质，以中国传统文化为灵感源泉、斟酌国际潮流的外观设计，超大车身尺寸、超长轴距、超宽全景天窗营造宽敞舒适的车内空间……每一处细节设计都彰显了华晨中华对“真功夫”的精准表达，每一处亮点都倾注着华晨中华品牌对初心的坚守与执着。

华晨中华V 7车身长度宽度和轴距均为同级最长，长宽高分别为4702mm/1933mm/1753mm、轴距2770mm、后排腿部空间880mm，提供5座/7座版本供消费者选择。

作为代表华晨中华品牌全面升级的战略性车型，华晨中华V 7以前所未有的澎湃动力技冠群雄。华晨中华V 7搭载的宝马授权生产的1.6T涡轮增压直喷发动机拥有最大功率150kW、峰值扭矩280N?m的强劲数据表现。

华晨中华V 7按照C-NCAP超五星标准设计，车身采用与宝马相同供应商的宝钢板材。全系标配高清360°全景泊车影像系统、ESP车身稳定系统、EPS电动助力转向系统，同时配备LDW车道偏离预警系统、FCW防碰撞安全系统、AEB自动紧急刹车系统、TPM S智能胎压监测系统等豪车专属安全配置，为您的家人和朋友的安全保驾护航。 （黄静洁）