上海机场停车福利别浪费-卡组织机场泊车服务升级

见习记者 罗佳明

上海停车难停车贵司机皆知,对于经常需要在机场出行短期停车的商务人士来说,各个卡组织提供的免费停车服务算是一个相当不错的选择。

银联、VISA、万事达、JCB四大卡组织纷纷在上海两大机场设立免费停车服务。为持卡人提供不同时长和方式的免费停车福利。

其中银联的停车区域位于虹桥机场 P6，P7停车场内，并且在2018年初开始实行不限车位模式。

银联：无需预约挥卡闪付

自从2014年起,中国银联就上线了一元机场停车的权益,覆盖了包括上海虹桥、深圳在内的全国17个主流机场。银联官网表示，在虹桥机场P6和P7停车场使用银联白金信用卡及钻石信用卡刷卡消费一元即可尊享2小时停车或者48小时停车服务。白金信用卡每月可使用一次2小时1元停车权益，而银联钻石信用卡更是可享不限次数2小时停车服务。另外，白金信用卡可以享受一年一次的48小时一元停车，而钻石信用卡更是可以每月使用一次福利。虽然相较以往，次数有所减少，但仍然让持卡人在机场停车时更加方便。

银联表示，为了服务市民的出行停车需求；以及响应、推动移动支付场景落地，提升市民在交通停车支付的便利性。银联停车权益在虹桥机场的指定停车场（P6、P7）全部采用不限车位模式开展，车位充足，市民可以同往常一样停车，无须提前预约。权益在上述机场的指定停车场（P6、P7）全部采用不限车位模式开展，车位充足，市民可以同往常一样停车，无须提前预约。B1和BM 1层空余车位较多，可以直接进入。此外还提供了挥卡闪付、手机闪付、二维码扫码、无感停车等多种支付选择。市民可通过扫描二维码或挥卡闪付享有出行便利和优惠。

需要注意的是，虽然车位充足不受限制，但银联也对每天能够享受福利的人数做了要求。每日白金信用卡48小时停车限前50名，2小时停车限前100名，钻石信用卡48小时限前30名，2小时停车限前100名。因此，想要享受一元停车的福利，最好选择早上或中午的时段就前往。

VISA：无线卡附赠免费洗车

Visa的官方微信显示，持卡人凭借办理的中国境内发行的Visa白金卡、御玺卡、无线卡，在2018年12月31日前可以领取一次免费停车权益，享受最多3日免费的泊车服务。另外无线卡的持卡人在活动期间还可额外领取一次免费洗车的权益，需要和停车权益一起使用。

在上海浦东机场和虹桥机场都可以享受此项权益。

但与银联不同，V ISA提供的服务是和飞泊通合作，因此只能在飞泊通覆盖的机场享受到免费停车的服务，目前可以使用权益的城市有北京首都国际机场、上海浦东机场、上海虹桥机场、深圳宝安机场、杭州萧山机场、成都双流机场、昆明长水机场、南京禄口机场、福州长乐机场以及重庆江北机场。并且需要提前联系飞泊通客服。

飞泊通方面表示，虹桥机场的室内停车场距离机场6.5公里，持卡人预约后可在T1航站楼出发5号门最外层车道或T2航站楼P6或P7停车库等待泊车员前来代为泊车。而浦东机场的室外停车场距机场7.5公里，需要在T1航站楼P1停车场B1层D区，或T2航站楼P2停车场B1层K区等待。

万事达：不分等级每单8.5折

万事达官网显示，凡万事达信用卡及借记卡的持卡人，都可以在2018年年底，享受在虹桥、浦东机场停车首单首日免费，之后每单85折的优惠。虽然免费天数与其他卡组织相比较短，但是每单都可享受折扣，更加适合需要经常在机场停车的消费者。

而因为万事达作为第一个进入中国的国际支付公司，目前国内主要商业银行都是万事达卡的会员。并且此项权益没有对持卡人等级做出要求。因此在几类卡组织中门槛最低，最容易达到。

另外，万事达和JCB均和E代泊合作，在代泊服务派单后，用户会接收到代泊员相关信息的短信，如代泊员姓名、手机号，在订单中可查看代泊员照片、姓名、联系方式、代泊数量、好评率等，供用户在交车时核对；e代泊的代泊员在接车时穿着统一制服，并佩戴列明了代泊员详细信息及驾照扫描件的上岗证。

JCB：每月最多可停10天

JCB官网介绍，只要在工行、中行、建行、光大银行、民生银行、平安银行、招商银行、中信银行、上海银行、浦发银行办理的JCB白金及以上等级信用卡持卡人，都能在2019年4月前，于浦东、虹桥两大机场附近的专属停车场享受5天（120小时）的免费代泊停车服务。每月限享两次，每次停车不超过五天。但如果超出时间，则需要支付相应的停车费用。

需要注意的是，由于万事达、VISA和JCB都是和专业代泊车公司E代泊、飞泊通合作。使用两家公司建立的专用停车场，因此并不在机场停车场内，持卡人需要提前关注飞泊通、E代泊的公众号或下载 APP预约，需要带上行驶证，并且提前预约。预约成功后会有客服致电告知交车地点。并由专人前来取车，将车辆停在专用停车场。

两家代泊车公司均表示，专属停车场配备24小时视频监控和专人安保。并且分别配有中国人保和平安的代泊险。另外，也提供异地取车服务，如果遇到在浦东机场出发，虹桥机场或火车站返回的持卡人，可以支付200-300元不等的异地取车费异地取车。

总而言之，作为卡组织对客户回馈的一种形式，银联的机场一元停车和其余三家的代客泊车权益均受到有车一族的喜爱。但如何办理最适合自己的信用卡、储蓄卡享受福利，也需根据个人情况和特点自主选择。