区块链媒体涉嫌虚拟币推介-监管层频频出手合力整治乱象

见习记者 罗佳明

过去的一周，区块链行业频频传来监管的消息。继上周二部分区块链头部媒体被封停后，第二天北京市朝阳区下发红头文件，要求不得承办任何虚拟币推介和宣讲活动。随后，银保监会等五部委又再一次提出风险警示：防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的活动。

一周之内各方如此密集的出台政策和措施，究竟是什么原因？

区块链媒体涉嫌虚拟币推介

近年来，区块链是一个被各行各业频繁提起的词语。作为被写入《十三五规划》的创新型技术，新榜显示，截止发稿前，微信公众号中名称包含”区块链“三个字的公众号有大约40万条结果，而与虚拟货币相关的约有15万个。也有业内人士表示，目前从事区块链媒体的有四五千家。

区块链tru th调查数据显示，很多自媒体通过为项目方发软文的形式牟利，在行情好的时候，一篇一千字的文章稿费能获得1.5个比特币的报酬，（折合人民币8万元），甚至有的自媒体报价十万元以上，并且法币代币各占一半。而对于项目方来说，上交易所所需百万到千万人民币中，媒体宣传支出占30%。

此次，被永久封禁的媒体包括金色财经网、深链财经、大炮评级、吴解区块链、火币资讯等多个微信公号，相关内容均已被屏蔽。据媒体报道，在目前的区块链行业中，以金色财经、币世界为代表的“媒体”纷纷被业内人士指责有偿荐币诱导投资人、以“私募”之名变相推介ICO（首次币发行）。具体来说，ICO项目在“炒作”过程中需要进行“市值管理”，各大内容平台上的相关文章则是其中重要的一环。

虚拟币集资被定性非法

8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部门发布风险提示，对一些不法分子以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的行为进行警示。提示称，近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

提示指出，此类活动主要的特征首先表现在网络化、跨境化明显。其次是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。以及存在多种违法风险。

虚拟币推介活动暗藏风险

北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室称，为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融系统安全稳定，根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定，现要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动，如知悉相关情况，请及时向区处非办报送。落款时间显示为8月17日。

据华尔街见闻报道，北京市朝阳区金融办表示，相关部门在排查投资相关的金融风险的过程中，发现一家叫做BitUP的海外平台在该区举办推介活动，向国内投资者推介虚拟币相关的投资产品、基金产品等。为保护投资者权益，预防可能出现的风险，特此下发通知。

目前，仅有北京朝阳区禁止此类活动，业内人士认为，朝阳区禁止虚拟货币活动的要求非常及时。另外相关部门也应该对全国范围统一作出限制。

监管频出原因为何

中国人民大学国际货币所研究员李虹含认为，部分自媒体存在虚假宣传、误导投资者投资虚拟货币的问题。部分区块链媒体甚至和虚拟货币的发币方项目方联合起来。利用股市操作手法，在某些虚拟货币上坐庄，对虚拟货币采取暴涨暴跌的操作，俗称”割韭菜“。而部分虚拟货币投资者损失惨重，微信公众账号有投诉处理机制，大量投资者通过微信公众号投诉这些微信公众号大号，所以导致被封。

“去年9月4日，央行联合7部委打击虚拟货币市场的ICO行为，打击范围涵盖全国，至此将满一年。此次监管重拳是去年9.4监管的一个延续，意在重申监管层对虚拟货币ICO的零容忍态度。”苏宁金融研究院高级研究员赵一洋告诉记者，“今年以来，由于互金行业整体进入寒冬，大批互金从业人员从P2P、三方支付等行业转向ICO等区块链货币行业，该行业人员与业务混乱，金融欺诈与非法集资等违法犯罪行为屡见不鲜，极有可能成为继P2P暴雷潮后的又一个重大金融风险源，此时加强监管，正当其时。”而对于不法分子以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的行为。银保监会的提示也提醒大家，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。