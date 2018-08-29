证监会十四年来首次修改基金信息披露管理办法

见习记者 王禹心

本月初，中国证监会官网发布了关于就《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关配套规则公开征求意见的通知。据悉，作为《基金法》的重要配套文件，《证券投资基金信息披露管理办法》（证监会令第19号，以下简称《披露办法》）自2004年实施后迎来首次修改。

信息披露更加强调简明性

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关配套规则的修订说明文件中显示，公开信息披露是我国公募基金行业的一项基础性制度，然而最近几年行业创新发展加快，现行的信息披露制度难以充分满足各方需求。

并且施行超过14年的《披露办法》也面临一些问题。记者了解到，在以往，证券投资基金信息披露内容冗长且未能突出重点，针对这种情况，此次《披露办法》的修订内容更加强调简明性。其中简明性主要体现在，引入了产品资料概要制度。

产品资料概要定位为基金招募说明书摘要。也就是说，基金产品管理人在产品销售过程中要将基金产品最核心的信息以简明的方式展示给投资者，就如同药品销售过程中的“产品说明书”一样。

此外，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》也要求基金管理人应当将基金招募说明书摘要以基金产品资料概要的形式，持续登载在指定网站上，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点、证券行情系统查阅或复制。

优化投资者体验是目标

记者注意到，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》第三十一条显示，在保证公平对待投资者、不误导投资者的前提下，支持基金管理人在信息披露频率、披露内容、披露方式等方面增加个性化内容，优化投资者体验。

北京某公募基金公司的工作人员对晨报记者表示，此前，在基金产品相关信息披露方面，公司尝试了很多新形式，例如制作并印刷产品折页向投资者介绍产品并进行风险揭示，也会采用漫画、海报、短视频等形式。而这些新的传播形式不仅应用在了基金产品信息披露方面，在具体产品宣传上也起着至关重要的作用。

记者注意到，某基金公司最新的产品介绍就采用了漫画的形式，语言风格更加活泼有趣、紧跟潮流。例如前段时间网络流行的“油腻中年”、“老司机”、“来蒂森and乡亲们”等热词就被引用到了其产品介绍上。除了语言风格“年轻化“之外，该产品介绍的漫画还使用了网络表情包、影视剧中大家耳熟能详的桥段来具体阐述了产品中晦涩难懂的部分。记者就此采访了多位85后年轻投资者，他们表示相比于文字，更愿意接受漫画和动图的形式。

“以往在产品宣传上，可能主要采用文字形式，把相关信息介绍一遍就可以了。而现在可能要更多的花些心思，比如做漫画或长图更加形象的来阐述产品信息，让投资者有代入感，我们发现这类传播都还不错”上海某公募基金工作人员对晨报记者说。