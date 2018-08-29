太保上半年业绩稳健价值提升

见习记者 杨晓东

中国太保本周公布2018年半年度业绩。上半年收入首次突破两千亿大关，净利润、总资产、内含价值、总客户数持续增长。在刚刚发布的《财富》世界500强榜单中，中国太保连续八年上榜，位列第220位，较2017年大幅提升32位。

寿险业务结构优化，推动新业务价值率持续走高，盈利能力持续提升。产险业务质量保持整体稳定。资产管理坚持稳健投资、价值投资、长期投资，坚持服务保险主业，投资业绩总体表现平稳。

财务基础稳健，上半年太保集团核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别达到285%和292%。围绕核心业务、新领域布局和组织健康等方面，上半年公司启动了13个转型项目，明确了各个项目的目标、责任人、工作范围和考核机制。随着各转型项目的开展，中国太保服务亿万客户的能力正在发生新的变化。

业务布局新突破进一步拓展了公司服务客户的广度。新一届董事会成立以来，给予了养老产业更多的关注和支持。集团明确了新的养老产业五年发展规划，上半年公司已经实现养老产业的真正“破局”。目前公司在成都、上海、云南等地已确定多个意向性项目。集团内部协同深化使公司能够更好地为客户提供综合性的服务。新一届董事会推动完善集团协同发展体制机制，推动协同发展向着常态化、体系化的新阶段迈进。中国太保全面启动“百个大客户生态圈建设”和“百个交叉销售示范基地”项目。太保安联健康险持续创新健康险产品，为寿险客户提供健康管理服务，在寿险个人客户中的渗透率显著提升。

创新科技应用进一步提升了公司服务客户的效率。公司积极运用创新技术，提升客户服务能力，改善客户体验。集团统一的客户账户数据平台已经建立，在此基础之上，正在推进整合统一的客户端APP，以实现统一的客户界面。太保产险“太好保”团车业务风险管控项目成为帮助客户“科技减损”的智能风控平台，同时也有效提升了公司团车业务品质管理水平。太保寿险研发了业内首个入驻医院的“灵犀一号”智能服务机器人，为客户提供导医咨询、预约挂号、快速理赔等服务，客户满意度大大提升，助力提升营销员客户经营能力。