《中国电影报道》栏目组点名批评，“魏璎珞”吴谨言团队致歉-各方呼吁：团队“专业”艺人“慎行”

晨报记者 曾索狄

8月26日，暑期最火爆的电视剧《延禧攻略》收官，女主角“魏璎珞”的扮演者吴谨言在庆功会上含泪表示，故事意犹未尽，自己的道路还很长，“作为演员，我还有很多路要走，很多地方要提升演技。”但万万想不到的是，两天之后，吴谨言的形象以一种奇特的方式，跟戏中始终任性的“魏璎珞”绑定在一起。昨天凌晨，央视电影频道《中国电影报道》栏目组在微博发声，批评吴谨言团队“耍大牌”。对此，吴谨言及其经纪公司也对外承认工作不当，并诚恳道歉。

采访吴谨言遭遇“耍大牌”

在热播剧《延禧攻略》中，吴谨言扮演的“魏璎珞”，以一种快意恩仇的方式横行后宫。这种“黑莲花”的反套路设定，为已经出道5年却始终默默无闻的吴谨言赢得了不少人气，各类媒体邀约、商业合作纷至沓来。

但昨天凌晨，央视电影频道《中国电影报道》栏目组的一条微博，把这个90后演员推上风口浪尖。据《中国电影报道》栏目组描述，8月25日，栏目组按照先期约定，一行7人提前半小时到达采访地点准备采访吴谨言，却被团队突然告知采访地点变动，于是立刻赶往十几公里外、吴谨言团队指定的新采访点，“当采访组一路狂奔赶到时，结果吴谨言团队并没有协调好场地，要求采访组支付采访场地费用，接着又改称吴谨言下步有了其他安排，并给出的所剩采访时间又无法满足设备架设和采访内容需求。”

对于此次失败的采访，《中国电影报道》栏目组总结称，“尊重别人的工作，尊重别人的时间，是一个青年演员最基本的素养。在工作中，都有可能遇到各种不同的问题，可以相互沟通相互理解。但我们对吴谨言团队处理这次采访事件深表遗憾，希望这是他们的第一次，也是他们最后一次。从艺路上任重道远，德为先。”

《中国电影报道》栏目组的这条微博，迅速引发热议。大部分网友惊讶于吴谨言才刚刚走红，团队的表现就如此“飘飘然”。还有网友分析称，栏目组与吴谨言团队的摩擦发生在8月25日，但栏目组选择28日才最终发声，足见后期沟通十分不愉快。

经纪公司承认“严重失职”

对于“耍大牌”的争议，吴谨言的经纪公司欢娱影视在昨天凌晨作出回复，称将彻查事件，内部检讨并对相关人员进行追责。“对于给此次采访团队所造成的损失以及精神伤害，我们诚恳道歉。”

昨天上午，欢娱影视再度道歉，称吴谨言团队在此次与媒体的沟通上出现严重失职，“时间协调不明，外部沟通不清……给媒体朋友的工作带来困扰，产生误解。”声明表示，艺人的成长离不开媒体和大众的支持，公司对事件深感惭愧，已在内部严重警示了相关对接人，并将加强团队学习，“尽快成长为一支足够专业且勇于承担的团队”。吴谨言本人随后也转发声明并致歉：“我和团队向《中国电影报道》节目组诚恳道歉，对不起！希望自己成长中的每一步都有媒体和大众的监督。”

对于这样的表态，网友的观点各异。有网友爆料，此前和吴谨言团队接触时，对方的态度就不太友好，对综艺节目的邀约更显傲慢。还有媒体称，其实吴谨言本人真诚配合有礼貌，“回答问题知无不言”，认为工作团队的失职，不应该由艺人“背锅”。而更多的观众则表示，团队以艺人为中心，出现问题，艺人同样应当承担责任，吸取教训，“谨言慎行，越走越好”。

艺人“爆红”对团队考验大

吴谨言的团队，显然不是第一个因不专业的表现而遭遇批评的。近年，多位人气偶像的粉丝都曾公开批评艺人团队“不专业”、“没能力”，尤其是在与媒体和合作方的沟通上“耍大牌”；更有经纪公司发布声明开除某些工作人员，直指其在工作中“无视道德底线”，严重损害公司及相关艺人权利。

种种怪象，暴露出国内影视经纪行业整体质素不高、缺乏专业标准的现实。多年从事艺人宣传工作的K先生告诉记者，艺人团队平时要沟通媒体、品牌方和相关合作方，协调艺人的工作行程，是非常考验情商和管理能力的工作。然而，目前行业门槛过低，从业人员鱼龙混杂，“很多团队把艺人的名气当成自己的资本，对外缺乏基本的尊重，给人留下的就是无理取闹的印象“。

而负责过多位明星经纪工作的Y小姐则认为，“不专业”、“耍大牌”的批评集中于一些新晋走红的明星，主要是因为其突然走红之后，原有团队跟不上也无法适应更高的工作要求，“很多艺人走红前只有一两个助理，对媒体公关、品牌管理根本没有经验。艺人爆红以后，临时组建的草台班子同样无法应对来自各方的踊跃邀约，甚至会做出很多影响艺人后续发展的决策”。她举例说，很多艺人走红后陆续更换身边的工作人员，本质上也是对更专业管理团队的渴求，“从这一点来说，艺人本身的判断也很重要，要对自己的团队能力有认识。”