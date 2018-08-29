国产漫改电影成8月小黑马 票房口碑均获佳绩-《快把我哥带走》：接地气话题引共鸣

晨报记者 陆乙尔

暑期档已接近尾声，一部“小而美”的校园青春片在一众暑期大片的夹击中突出重围，以真挚的亲情击中了观众的柔软内心，成为影市的一匹小黑马——那就是由同名国产网络漫画改编的《快把我哥带走》。

该片8月17日上映第一天仅位列单日票房榜第六位，接下来几天凭借良好口碑逆袭至第三位，目前累计票房已近3亿元，成为今年暑期档票房最高的校园青春题材电影。记者还注意到，在这几年“漫改流行”的风潮下，该片是为数不多的票房口碑均收获佳绩的大银幕作品。

改编

“想突出兄妹间的情感”

电影《快把我哥带走》改编自幽·灵这对双胞胎姐妹花作者的同名国产网络漫画，在网络平台连载时就拥有很高的人气。电影上映前，漫画《快把我哥带走》曾先后被改编成动画和网剧，并分别获得了豆瓣7.8分和7.5分的佳绩。此次电影版则邀请了曾执导过小清新爱情电影《听说》的郑芬芬来担任导演，男女主演则是代表作分别为《闪光少女》和《唐人街探案》的彭昱畅和张子枫。

影片围绕一对日常互怼、“相爱相杀”的“塑料”高中生兄妹展开，妹妹时秒对于每天耍贱整蛊、毫无家庭感的哥哥时分忍无可忍，生日时许愿“老天把哥哥带走”。一觉醒来，时分真的变成了闺蜜妙妙的哥哥，随之而来的生活变化让时秒尝尽了苦与乐，并终于了解到了哥哥对她的爱与保护。

导演郑芬芬告诉晨报记者，她本人就有两个姐姐和一个哥哥，对这样的故事格外有感触，“兄弟姐妹之间的感情是任何冲突任何危难都不能带走的，所以我决定要拍这个故事，想把这样的情感带给大家。”

由于原作漫画是条状漫画，基本由有趣的小桥段和情境组成，并无完整故事线，郑芬芬在参与改编时便增加了许多设定和细节，使之成为更具电影感的完整故事。最终，经过润色的影片中，前半段笑点密集，二货哥哥“时分”对暴走妹妹“时秒”的花式整蛊让观众捧腹；后半段则以情感表达为主，面对父母失和、亲人分离的挑战，主角的情感波动让观众揪心。许多人看完电影后的第一直观感受就是“又好笑又好哭”。片中的许多话题也引发观众共鸣，比如原生家庭破裂对孩子的影响、二胎等等，都是现实生活中普通人都可能会遇到的困境与选择。

选角

“不在乎人气或知名度”

尽管是漫改作品，融合了成长、搞笑、社会问题等元素的电影《快把我哥带走》却没有以往许多国产青春片容易出现的“仿若异次元的漂浮感”。影片无论是校园氛围、学生友情还是家庭日常生活的展现都非常真实、接地气，其中的关键就是两位主演彭昱畅和张子枫对角色的理解和演绎是否到位。

郑芬芬透露，最初选角时曾见过许多年轻演员，也有人提出过可以选择年龄更大一些的，但她坚持演员的年龄要与角色处于同一阶段。最终主创团队选择了已有《唐山大地震》《唐人街探案》《小别离》等多部代表作的00后演员张子枫。

确定了女主角后，郑芬芬希望找到能和“妹妹”有化学反应的“哥哥”，“我不在乎所谓的流量明星或名气知名度什么的，我比较在乎这个演员跟现在的妹妹搭配起来是不是会有兄妹感，所以那时候看了很多男演员，彭彭（彭昱畅）给我了这样的感觉，非常适合来诠释哥哥。”

两位主演确定后，由于戏中妹妹时秒非常活泼开朗，郑芬芬在开拍前就鼓励彭昱畅和性格相对较内向的张子枫多沟通交流，培养感情，“在开拍前，他就是常常跟子枫互发微信什么的，两人慢慢找到共同的话题。起初，我还有些担心，但到了片场之后，我就发现他们其实默契培养得非常好。”最终呈现出来的效果也让观众纷纷感慨，时分和时秒真的有“兄妹相”。

观察

漫改电影成功需破二次元

漫改电影《快把我哥带走》是8月的一匹黑马，无独有偶，今年7月份上映、由李易峰主演的国产动作冒险片《动物世界》同为漫改，改编自日本漫画《赌博默示录》的该片最终收获5.09亿元票房，豆瓣评分也与《快把我哥带走》一样上了7分。

从票房和口碑来讲，两部影片都是比较成功的漫改大银幕作品。实际上“漫改之风”这两年吹得正盛，据不完全统计，目前立项或已公示的漫改真人作品已近50部，且仍陆续有新的漫改项目出现。不过大多数项目都还处在官宣阶段，真正进入拍摄阶段的并不多，开发形式也多以网剧为主。

回首近几年为数不多的漫改电影，上一次的成功案例还是2015年由吴彦祖、白百何主演的《滚蛋吧！肿瘤君》，巧合的是该片的导演正是《动物世界》导演韩延。影片改编自漫画家熊顿根据自身经历所创作的漫画，电影上映后，漫画家乐观面对病魔的感人故事打动了无数观众，最终收获5.1亿元高票房。

相比网剧形式，漫改电影本身在制作水平、故事精炼程度上有着更高的要求。同时，两者也都面临着同样的挑战，即如何将受众群体从二次元粉丝拓展到更为广阔的普通观众群体。人气再高的漫画在大众市场上仍属小众作品，要吸引并不了解或知晓原作漫画的观众，只能凭借过硬的质量。