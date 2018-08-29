张佳昺

暑假临近尾声，新片陆续上映，《一出好戏》的票房周期也临近尾声了。截至发稿时，该片票房12.94亿元，距离13亿元一步之遥。

这个票房该如何评价？据说，不少专业人士，被“高”票房给震惊了。

是的，这里的“高”，当然不是与同属暑期档斩获25亿元票房的 《西虹市首富》比绝对值，而是指考虑到《一出好戏》相对非套路带有人性拷问基调略灰暗很难让观影者有畅快代入感的定位，能有过10亿元的票房，的确让不少人有点看不懂。

这一方面要感谢暑期国产保护月，另一方面要感谢同期上映的《爱情公寓》质量不尽人意。不过，在我看来，《一出好戏》的票房，还是要感谢黄渤和王宝强这两位“票房小生”的担当。“票房小生”，是我对照着这些年大热的 “流量小生”生造的词汇，特指那些在票房上真正有号召力的男演员。

是的，前几年电影圈满是“流量小生”。那些突然走红，走红没多久的二十来岁年轻帅哥们，一个个都传说有着天量的粉丝，尤其是有着海量的微博粉丝，动不动就是微博留言互动创纪录的。电影圈投资人也一度为他们着迷，做起了一道看似很简单的算术题：某某微博有2000万粉丝，如每人贡献一张30元的电影票，那就是6亿票房；如一部电影找两个这样的流量小生，票房就不敢想象了！

这道算术题看起来很美，但却是一道经济学上不过关的算术题。

道理很简单，在微博上点个赞，在朋友圈中喊一句“我老公”，那是几秒钟的时间，而且是不花钱的——谁都可以很轻率地这样表达一回——更何况还有水军的助威。但去电影院花两小时，几十块钱去看一场电影，就是相对严肃的事了，这就考验流量小生们的粉丝 “含金量”了。从过去一堆流量小生担当的电影扑街来看，显然这个含金量，没那么高。

相比那些看着颜值很高的流量小生在电影上的折戟，有几位男星，在一定程度上倒是票房的保证，比如黄渤、沈腾、徐峥、王宝强。

这几位，要说颜值，总体只能说凑合而已；要说粉丝，平日里鲜有听到自诩是他们粉丝的，喊他们“我老公”的更是少之又少。但就是这几位，除了出道较晚的沈腾，其他几位各自出演的电影票房都在70亿元以上，其中徐峥更是向100亿元进军。称他们为“票房小生”，丝毫不夸张。

为什么这几位能远超有颜值的流量小生，成为票房的保证？撇开演技、电影这些本身的因素，一个不容忽视的市场原因恐怕就在于观影者的“最大公约数”。

诚然，流量小生可以有一定的基本盘，但这些基本盘，或许能撑起一部电影几千万的票房，但到了上亿票房的水准，更多就要看的是整体观影者的共同选择了——他们中的许多人都已过追星的年龄，对流量小生未必有兴趣。

是的，要实现高票房，有时比拼的不是喜欢这个演员的有多么多，而是比拼“不喜欢”这个演员的观众有多么少——这时候，没争议的“人畜无害”反而格外重要。

流量小生们彼此的粉丝本身就不对眼，再加上对流量小生无感的那些，“不喜欢”的群体并不在少数。与之相比，黄渤、沈腾这样没颜值但讨喜的男星，从来不会落入流量粉丝们互怼的危机中，而且老中青的观影者大体对他们都能接受。

这一点，极为重要。当一个观众面对两部并不知评价好坏的电影，一部流量小生主演，一部票房小生主演，选哪一部不过是一念之差的事，这时候，“不讨厌”的票房小生，或许就借此成了获胜的那一个，并最终成为票房流量的真正大赢家。