阿根廷球星吉诺比利宣布退役-“妖刀”入鞘，江湖再无GDP

见习记者 吴文俊

北京时间8月28日凌晨，效力于NBA圣安东尼奥马刺队的阿根廷后卫马努·吉诺比利通过个人社交平台正式宣布退役，就此结束了自己16年的NBA生涯，以及23年的职业篮球生涯。

他在文中写道：“今天，带着复杂的心情，我宣布结束自己的篮球生涯。无限感激所有人（家人、朋友、队友、教练、工作人员以及球迷）伴我度过过去这23年的人生。这是一段难以置信的旅程，远比我最狂野的梦更美。”

“妖刀”十六载终入鞘

马努·吉诺比利的职业生涯始于1995年，在荣膺阿根廷全国联赛得分王后，他加入了欧洲联赛，一手精准的三分球和犀利的突破使他成为令人瞩目的新星，名声传至大洋彼岸的NBA联盟。1999年选秀大会，圣安东尼奥马刺在第二轮总第57顺位选中，阿根廷人与马刺的情缘就此结下。

2002年，吉诺比利正式踏入NBA联盟，飘逸长发和鬼魅的脚步总是能让他成为球场焦点，标志性的“欧洲步”更是融合了阿根廷探戈舞步，华丽又不失优雅。随着年龄增长，长发飘飘的青葱少年变成了秃顶的中年大叔，但他脚步依旧犀利，进攻技巧更是碾压一众后生小辈。

在NBA效力的16个赛季，吉诺比利全部在马刺度过，跟随球队捧起过4次NBA总冠军、5次西部冠军，个人履历中入选过2届全明星替补，2次赛季最佳阵容3阵以及2007-08赛季最佳第六人。生涯共出战1057场常规赛，场均得到13.3分、3.8篮板、3.8助攻，218场季后赛，场均14.0分、4.0篮板、3.8助攻，是马刺队过去二十年间保持统治力的重要核心。

将自诩天下第一的美国梦之队斩落马下，绝对是每一个国际球员的梦想，而吉诺比利一人实现过两回。2002年世锦赛斩落梦五队让马努名声大噪，以至于美国队派出了一支巨星云集的梦六队参加2004年雅典奥运会，但半决赛中吉诺比利几乎凭借一己之力将天赋异禀的梦之队挡在了决赛门外，并最终帮助阿根廷赢得奥运金牌。

马刺GDP时代画上句号

吉诺比利的退役决定来得很突然，因为即便是在上赛季，年过不惑的阿根廷人依然能送出7.6分、2.3篮板、2.0助攻，要说运动能力不足以支持他继续征战自然说不过去，而他真正选择离开的原因是那些一个个离开的老伙计和需要新鲜血液的老马刺。

邓肯 （Duncan）、帕克（Park鄄er）、吉诺比利（Ginóbili）在过去二十年间先后加盟圣安东尼奥马刺队，这个三人组叱咤联盟十四年，而“GDP”也正是取自他们名字的首字母。这十四个赛季，马刺的胜场数从未低于50胜，哪怕是在只有66场比赛的缩水赛季。而在邓肯 2016年退役后，“GDP”的总胜场停留在了575场常规赛胜利和126场季后赛胜利，在联盟巨星频繁换队的当下，该纪录可能短时间内难被超越。

今夏，马刺经历了众多变故，头号球星莱昂纳德与球队管理层的闹剧再度升级，球队最终不得不将其送走。而最让球迷揪心的是帕克的离开，作为今夏的自由球员帕克选择了加盟黄蜂，理由是马刺队不能提供他所想要的角色。

随着吉诺比利正式宣布退役，“GDP”组合和马刺的故事正式走向结局，圣城只剩波波维奇一人独守。上赛季老帅遭遇丧妻之痛，而现在多年培养的徒弟一个个离开，69岁的老帅也到了退休的时刻，2019年夏波波维奇和马刺的合同就将到期，届时过去二十年那支马刺的最后的印记也将抹去……