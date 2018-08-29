面对外界质疑，逐一给出解答-吴金贵：争取尽快走出困境

晨报记者 甘 慧

在世界杯的超长间歇期后，绿地申花的成绩相对比较低迷。上周日，在素有“魔鬼主场”之称的虹口足球场，申花出人意料地1∶3输给了升班马北京人和，比赛结束后，申花球迷们用“下课”声宣泄着自己对于球队现状的不满。

由于球队战绩不佳，对个别球员的使用、年轻球队的出场安排、球队的战术安排等方面，都被外界所质疑和炮轰。昨天，绿地申花队主教练吴金贵对于这些质疑，一一给出了解答。吴金贵强调，现在球队上上下下非常团结，大家会团结一致，教练组也会总结并尽快解决此前比赛中存在的问题，打好后面的比赛，尽快走出目前的困境。

新闻晨报：主场1∶3输给北京人和，球迷难以接受，虹口出现了主教练可能最不愿意听到的声音……

吴金贵：我非常理解球迷的心情，对于善意的批评，我们会认真倾听。当然，如果是恶意的人身攻击，这是不能接受的。足球就像人生一样，有高潮也有低谷，球队也是如此。不过对于我来说，我会越挫越勇。我也算是老教练了，取得过成功，拿过冠军，当年绿城、鲁能，我都带队取得了不错的成绩。现在我们是遇到了一些困难，但去年其实我们面临的困难更大，最后我们完成了保级的任务，还拿到了足协杯的冠军。

新闻晨报：听说昨天球队开会进行了总结？

吴金贵：是的，我们教练组开了会，球队也开会进行了总结。现在球队成绩不好，作为主教练，责任肯定在我。跟北京人和的赛后新闻发布会上，我也说了“对不起球迷”。昨天我们开会的时候，我们的队长莫雷诺，还有曹赟定、李帅、艾迪等球员都讲了，“球是我们踢的，我们都有责任，责任不应该都是主教练的”。大家都很有责任心，我们的队员都非常好，但是我跟他们说了，球队的第一责任人肯定是我，我会为球队目前的情况负责。我说这些是想告诉大家，现在教练组很团结，球队非常团结，大家会齐心协力走出目前的困境。

新闻晨报：二次转会期的时候，我们抽调了4名U 19的队员进入到一线队，但是外界对于年轻队员的使用上还是颇有微词，认为对年轻队员的使用不够，教练组是如何看待外界这种声音的？

吴金贵：大家都看到了，我们球队的平均年龄下降了近1.5岁。朱辰杰、蒋圣龙好像也创造了中超最年轻的上场纪录，都是18岁不到，朱辰杰还连续几场比赛踢满了全场。或许过两三年，大家回过头来会感谢我们当年这样使用、培养年轻队员。为了申花的未来，我们是不惜付出一些代价的。国青队马上就要打亚青赛了，其实刘若钒、朱辰杰和周俊辰都应该跟着国青队集训，但是我们想要培养年轻人，而且觉得可以给他们机会，所以我们跟国青商量，让他们留下来，也给他们上场的机会。蒋圣龙、徐皓阳暂时出场机会不是太多，我们就让他们去国青集训和比赛，我们都是为了年轻队员的发展通盘在考虑的。

新闻晨报：还有一个争议比较大的问题是关于张璐的使用，教练组是出于什么考虑？

吴金贵：主要是基于两点。第一，张璐在场上可以踢多个位置，可以打边前卫，也可以打边后卫。在两个换人名额需要用于U23名额的时候，我们需要这样的多面手。确实像毛剑卿啊，很多队员都是蛮有特点的，但是就像我前面说的，这样的政策之下，多面手会更有利于球队的整体安排，战术上的需要。第二，张璐的态度非常好，无论是在比赛中，还是日常的训练、生活中，一直都是非常认真，勤勤恳恳。间歇期的热身赛上，他也是进球最多的队员。比赛中，张璐需要在多个位置进行切换，而每个位置的要求是不同的，这无形当中对他的发挥提出了更高的要求，也增加了很大的难度。

新闻晨报：间歇期前，球队三线作战，还面临阵容严重不整的情况，但即便是在亚冠面对实力更强的球队，队伍也没有出现惨败的情况，为什么间歇期后球队人员整齐了，反倒是防守中暴露出了较多的问题，丢球也比较多？

吴金贵：间歇期后曹赟定等都伤愈了，登巴巴回来了，我们希望向前4名去冲一冲，所以考虑更多的是“以我为主”，打的是开放性的足球。在被对方进球之后，容易心态失衡，出现大比分的失利。这一方面确实我也要进行检讨，过于考虑“以我为主”，造成对对方有针对性的布置不够。这两天我们也进行了总结，会在这一方面进行重点加强。

新闻晨报：那天比赛结束后俱乐部第一时间就表达了对于教练组的支持，这是不是也让教练组对于带领球队走出困境更有信心了？

吴金贵：是的，非常感谢我们的董事长（吴晓晖）。董事长也说了，上赛季在球队最困难的时候我们这个教练组挺身而出接手球队，最终联赛完成保级，并带队拿到足协杯冠军。这个赛季球队暂时遇到困难，包括需要兼顾考虑锻炼年轻队员等因素，但俱乐部充分相信教练组的执教能力。只要球队全体立足于拼、共同面对，相信一定能走出暂时的困境。