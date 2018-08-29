晨报记者 孙俊毅

本周三被列入中国体彩足球竞彩项目的赛事包括亚冠淘汰赛、欧冠附加赛等。

周三002亚冠 29日18:00全北现代VS水原三星

本场亚冠1/4决赛是一场韩国内战。本赛季两队在国内联赛中两次交手，全北现代分别以2比0和3比0拿下比赛。

全北现代目前以11分的优势领跑韩国K联赛积分榜，水原三星排名第四，比全北现代足足少21分。全北现代阵中，门将宋范根和后卫金玟哉正在参加亚运会；水原三星主力前锋瓦格尼奥一个月前对阵FC江原时受伤至今尚未复出。

主流机构对本场初盘开主让半一中低水，后市调整为主让一球中水，是近几个赛季最深盘，首选主胜。

竞彩胜平负推荐：

全北现代VS水原三星 胜

周三008欧冠 30日03:00埃因霍温VS巴特

首回合埃因霍温在客场3比2逆转巴特，双方上演一场对攻大战，巴特射门21次（6脚射正），埃因霍温射门23次（7脚射正）。埃因霍温不仅取胜，还手握3个客场进球，优势明显。巴特上周末白俄罗斯国内联赛被维特斯克逼平，球队轮换了不少主力，明晨的这场比赛巴特只能放手一搏，可以预计不会踢得保守，总进球数大于3的竞彩玩法值得考虑。

埃因霍温阵容齐整，巴特对攻必有防守漏洞，主胜概率显然更高。

竞彩让球推荐：

埃因霍温（-1）VS巴特 胜/平

周三009欧冠 30日03:00萨尔茨堡VS贝尔格莱德红星

首回合双方0比0战平，这也是萨尔茨堡本赛季所有正式比赛中唯一没有取胜的一场，其余8场联赛、欧冠资格赛和国内杯赛保持全胜。萨尔茨堡首回合虽然客场作战，数据方面有较大优势，控球率达到65%。

贝尔格莱德红星国内联赛全胜，但欧冠赛场三连平。萨尔茨堡实力占据优势，主胜是大概率，但主流机构守住主让一球低水，萨尔茨堡一球小胜的概率最大。

竞彩让球推荐：

萨尔茨堡 （-1）VS贝尔格莱德红星平