共建“一带一路”，习近平提出从“大写意”到“工笔画”

新华网记者 黄玥 张敏彦

【学习进行时】8月27日，习近平出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话，重申了共建“一带一路”的中国立场，明确提出未来的工作要点。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”为您梳理解读。

今年，是“一带一路”倡议提出五周年。

27日，习近平出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话。讲话高屋建瓴、统揽全局、思想深刻、内涵丰富，为推进“一带一路”建设工作提供了根本遵循。

“是”与“不是”，体现“中国方案”的全球视野

“2013年秋天，我们提出共建‘一带一路’倡议以来，引起越来越多国家热烈响应”，习近平在座谈会上提纲挈领地提及共建“一带一路”五年成果。

共建“一带一路”之所以得到广泛支持，反映了各国特别是广大发展中国家对促和平、谋发展的愿望。

习近平在座谈会上重申中国的一贯立场：

共建“一带一路”是经济合作倡议，不是搞地缘政治联盟或军事同盟；

是开放包容进程，不是要关起门来搞小圈子或者“中国俱乐部”；

是不以意识形态划界，不搞零和游戏，只要各国有意愿，我们都欢迎。

五年来，习近平在不同场合阐释了“一带一路”倡议的真正内涵，反复强调“一带一路”共商、共建、共享、共赢的深远涵义。这一次再申“初心”，明确而响亮。

“当今世界正处于大发展大变革大调整时期，我们要具备战略眼光，树立全球视野，既要有风险忧患意识，又要有历史机遇意识，努力在这场百年未有之大变局中把握航向。”习近平强调，以共建“一带一路”为实践平台推动构建人类命运共同体，这是从我国改革开放和长远发展出发提出来的，也符合中华民族历来秉持的天下大同理念，符合中国人怀柔远人、和谐万邦的天下观，占据了国际道义制高点。

寥寥数语，体现了中国方案的全球视野和哲学高度。习近平明确定义：共建“一带一路”不仅是经济合作，而且是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径。

“基本要求”：要百尺竿头、更进一步

习近平指出，经过夯基垒台、立柱架梁的5年，共建“一带一路”正在向落地生根、持久发展的阶段迈进。

他公布的“成绩单”浓缩成了“夯基垒台、立柱架梁”8个字：5年来，共建“一带一路”大幅提升了我国贸易投资自由化便利化水平，推动我国开放空间从沿海、沿江向内陆、沿边延伸，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局；我们同“一带一路”相关国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位，我国对外投资成为拉动全球对外直接投资增长的重要引擎。

五年的成效预示出“一带一路”的巨大潜力与广阔前景。正如习近平所指出的，共建“一带一路”正在成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。

“我们要百尺竿头、更进一步，在保持健康良性发展势头的基础上，推动共建‘一带一路’向高质量发展转变”。习近平明确指出，这是下一阶段推进共建“一带一路”工作的基本要求。

向高质量发展转变，就是要从“有”转向“好”的发展。如今，“一带一路”正在向落地生根、持久发展的阶段迈进，要更进一步，就要坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，集中力量、整合资源，以基础设施等重大项目建设和产能合作为重点，解决好重大项目、金融支撑、投资环境、风险管控、安全保障等关键问题，形成更多可视性成果。

以重大问题为导向，抓住关键问题着力解决，习近平以强烈的问题意识，以积土成山、积水成渊的实干精神，推动共建“一带一路”不断走深走实。

“走深走实”：要聚焦重点、精雕细琢

过去几年，共建“一带一路”完成了总体布局，用习近平的话说，就是“绘就了一幅‘大写意’”。他接着指出，今后要聚焦重点、精雕细琢，共同绘制好精谨细腻的“工笔画”。

从“大写意”到“工笔画”，是从“完成了总体布局”到进一步“走深走实”的生动比喻。如何“聚焦重点、精雕细琢”？习近平提出了以下这些具体的“要”：

要在项目建设上下功夫，建立工作机制，完善配套支持，全力推动项目取得积极进展，注意实施雪中送炭、急对方之所急、能够让当地老百姓受益的民生工程。

要在开拓市场上下功夫，搭建更多贸易促进平台，引导有实力的企业到沿线国家开展投资合作，发展跨境电子商务等贸易新业态、新模式，注重贸易平衡。

要在金融保障上下功夫，加快形成金融支持共建“一带一路”的政策体系，有序推动人民币国际化，引导社会资金共同投入沿线国家基础设施、资源开发等项目，为走出去企业提供外汇资金支持。

要推动教育、科技、文化、体育、旅游、卫生、考古等领域交流蓬勃开展，围绕共建“一带一路”开展卓有成效的民生援助。

要规范企业投资经营行为，合法合规经营，注意保护环境，履行社会责任，成为共建“一带一路”的形象大使。

要高度重视境外风险防范，完善安全风险防范体系，全面提高境外安全保障和应对风险能力。

要加强党对共建“一带一路”工作的领导。各地区各部门要增强“四个意识”、坚定“四个自信”，主动站在党和国家大局上谋划推动共建“一带一路”工作。

句句朴实、字字真切。习近平一步一个脚印地推进共建“一带一路”，是实实在在的“踏石留印、抓铁有痕”。

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