努力推动共建“一带一路”走深走实——习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上的讲话引起热烈反响

央视网消息（新闻联播）：习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上发表的重要讲话，在全国各地引起热烈反响。

推进“一带一路”建设的5年，是成果丰硕的5年。习近平总书记指出，5年来的“一带一路”建设，推动我国形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。

黑龙江黑河边境经济合作区管委会主任 王海东：习近平总书记提出“政治互信、经济互融、人文互通”，本着这个原则，黑河利用独特的区域优势，从过去的一个边境走向了“一带一路”的前沿。

新疆喀什经济开发区管委会副主任 白灿：习近平总书记在座谈会上的讲话，为我们做好下一阶段“一带一路”工作提供了根本的遵循。我们将和周边沿线国家按照“共商、共建、共享”的原则，共同推动跨国的基础设施建设的互联互通。

从落地生根到持久发展，习总书记在讲话中要求各地区加强与国家战略对接，这为各地更好对接“一带一路”建设指明了方向。

广东南方（南沙）国际产能和技术合作中心副主任 余树华：我们深受鼓舞，我相信通过我们的努力，一定能够把南沙新区打造成为高水平对外开放的门户枢纽。

湖南衡阳白沙洲工业园区企业服务中心主任 刘培告：积极与“一带一路”沿线国家和企业实施对接，不断扩大“一带一路”朋友圈。

习近平总书记指出，共建“一带一路”，这是从我国改革开放和长远发展出发提出来的，是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径。

澳门文化交流协会会长 伍迅波：这是中国为国际社会提供的创新全球治理跨区域、跨领域、跨意识形态的“全球公共产品”，是中国与世界经济接轨，打开世界经济增长和发展瓶颈的钥匙。

香港特区政府财政司司长 陈茂波：“一带一路”这个倡议是顺应国际对全球治理体系发展的要求，习主席提出这一点是看得很远、看得很准。

中科院地理资源所研究员 刘卫东：我们的“一带一路”建设倡导的是和平合作、开放包容、互学互建、互利共赢这样一种思维，同时也提出要打造人类命运共同体，实际上是对全球治理体系的重大的贡献。